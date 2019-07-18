議員批拿市政資源做民調 柯文哲：不懂別亂講

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北18日電）台北市議員王鴻薇表示，市府民調納政黨傾向，質疑拿市政資源做總統大選民調。市長柯文哲今天說，民調問卷有一題是問政黨比例，是學術題目，「她不懂就不要亂講話」。

台北市政府研究發展考核委員會為了解民眾對於市政感受度，每月會針對市政議題進行民調，並對外公布。

王鴻薇指出，北市府4月份民調除有政黨傾向調查外，樣本數還納入新北市民，質疑拿市政資源做總統大選民調。

王鴻薇說，柯文哲任內共執行42次市政民調，其中30次，有題目是詢問市民政黨傾向，這與市政無關，完全是政治題；且4月份民調還以交通、商圈等題目包裝，並納入新北市民意見，更詢問政黨傾向，表面是要了解市政建設民調，實際是幫柯文哲打強心針，因民調中的政黨傾向題目，無黨無派民眾占一半以上。

柯文哲今天上午出席「第一屆內科千人捐血熱血同框活動」時，媒體詢問有關王鴻薇的質疑，他對此指出，「叫她（指王鴻薇）回去唸書」，在前台北市長馬英九、郝龍斌時期，民調問卷中有一題為政黨比例，這屬於民調內部控制，是學術題目，「她不懂就不要亂講話」。

柯文哲說，王鴻薇若不曉得，他有請研考會主委余家哲將相關資料貼在臉書（Facebook）。（編輯：戴光育）1080718