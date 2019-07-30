母女一同捐髮 助癌友圓夢

（中央社記者趙麗妍台中30日電）「捐髮可以幫助醫院癌友」，6歲的翁梓喬2年前看到媽媽周孟慧捐髮助人，她也決定加入，今天她和媽媽一起捐出留了2年的長髮，翁小妹開心表示，還要繼續捐。

4年前，周孟慧和朋友聊到捐髮議題，當時礙於需要照顧2個孩子，沒時間整理頭髮，因此決定剪下長髮捐出幫助癌友，2年前捐髮時，大女兒翁梓喬看著剪下的髮束相當好奇，她告訴女兒捐髮可以幫助生病沒有頭髮的人，當下翁小妹也決定加入捐髮行列。

周孟慧表示，大女兒最喜歡的就是卡通「魔髮奇緣」中的樂佩公主，羨慕樂佩公主擁有一頭長髮也經常撥弄自己的長髮，為了捐髮女兒生平第一次走進美髮院，捐髮的當下她相當開心，可以看出她對捐髮的期待，在旁的4歲妹妹翁旨希見狀表示也想捐髮，但因長度不夠只能留待下次。

翁梓喬今天牽著媽媽周孟慧的手一起到衛福部豐原醫院癌症資源中心，拿出她和媽媽、媽媽的朋友的髮束開心捐出，希望幫助癌症病友製作假髮，院方頒贈一張小感謝狀，感謝翁小妹妹捐髮。

豐原醫院癌症個管師林沛苡表示，許多癌症患者在抗癌過程中，除需要面對疾病的折磨，還需要忍受治療的副作用「掉髮」，非常需要民眾捐髮，只要頭髮長達30公分以上、沒有染、燙的髮束都能製作成假髮，幫助癌友重拾自信。

林沛苡指出，曾有一位60歲的爺爺，看到癌症病童沒有頭髮，花了2年的時間留了一頭長髮，烏黑亮麗的頭髮，看不出是60歲爺爺的頭髮，6歲的翁小妹是目前院內收到年紀最小的髮束捐贈者。

林沛苡說，捐髮不分男女老幼，只要頭髮長達30公分以上、沒有染、燙都可捐贈，院內平均一個月能收到7、8束，這次民眾帶著6歲的小女童捐髮，更希望大家一起來響應捐髮，幫助癌友圓髮夢。（編輯：陳俊碩）1080730