板橋大觀社區強制拆除 大批警力維安[影]

新北市板橋區大觀社區拆除作業1日在大批警力戒護維安下正式展開，原址將規劃興建長照大樓。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年8月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）在新北地院發布執行命令下，板橋大觀社區拆除作業，今天出動大批警力維護安全，過程大致順利，預計2天拆完。原址規劃興建長照大樓，安置失智的退除役官兵及眷屬與社區長者。

新北市板橋警分局表示，今天出動290名警力，到拆除大觀社區現場維安，特別在現場設置臨時指揮中心。由於天氣炎熱，值勤員警先統一勤前教育，隨後分批到場維安，汗流浹背相當辛苦。值勤警員形容，「褲子都濕透了」。

新北市板橋大觀社區居民，被控佔用國有地，法院判決住戶必須拆屋還地，並追討不當得利，引發迫遷爭議。

板橋浮洲大觀社區自救會在臉書指出，在今年3月中旬預計強制拆除前，居民與退除役官兵輔導委員會協商達成共識，自救會接受退輔會開出的安置條件，剩餘未拆的住戶全部同意搬遷後，將免除追討不當得利，針對部分弱勢居民，退輔會將發給新台幣10萬元救助金。

自救會在臉書強調並不是違佔戶，未來將持續推動去除違佔汙名、改革國有土地政策，並以不同方式開會討論議題、製作攝影集，支撐與陪伴被迫分散各地的居民。

法院今天要拆除大觀社區前，大觀自救會成員約30人到場，板橋警方以優勢警力防止突發事件。拆除過程順利，預計將以2天時間，將大觀社區剩餘的21戶未拆戶拆除完畢。

板橋榮家表示，未來原址將興建長照大樓，除安置失智的退除役官兵及眷屬，也提供床位給社區長者。（編輯：陳清芳）1080801

影片來源：中央社

新北市板橋區大觀社區1日進行拆除作業，板橋警分局並出動290名警力到拆除現場維安，整體拆除過程順利。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年8月1日