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新北兒藝節大遊行 侯友宜率漫威英雄打頭陣

最新更新：2019/08/04 18:41

（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市兒童藝術節歡樂變裝大遊行今天下午舉行，由市長侯友宜率漫威英雄人物打頭陣，和紙風車劇團三頭龍等造型汽球及藝文團體環繞市民廣場，吸引數千民眾觀賞，氣氛熱烈。

2019新北市兒童藝術節「未來怪獸島」2日開園，今年以「未來怪獸島」為題，將市民廣場化身為充滿怪獸的童趣樂園，活動現場打造出一個個太空站，營造出未來城市空間讓小朋友玩耍、學習、體驗互動遊戲。

另外，市府1樓大廳的「魔幻考古沙坑」為一座巨型室內沙坑，讓小朋友可以感受現實與虛擬結合的藝術科技體驗。同時還安排許多藝文團體輪番遊行，成為暑期親子遊玩的好所在。

兒藝節重頭戲是今天下午登場的「歡樂變裝大遊行」，活動前就有許多民眾搶占路邊要看遊行，侯友宜活動前偕立委柯志恩先和所有遊行團體及民眾致意，再來由唐吉訶德大戰三頭龍揭開序幕，隨後，侯友宜率漫威英雄一起展開遊行，過程熱鬧。

文化局表示，今天參加變裝遊行的隊伍多達30組，各有特色，現場還有猛瑪象及人面獅身等大型造型汽球，場面壯觀，此外，市民廣場也打造了怪獸園區，還結合新北博物館家族，設置許多具在地特色的互動體驗設施，歡迎民眾親子同遊。（編輯：林沂鋒）1080804

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