更多編輯台推薦新聞：
反送中示威暴力加劇 港特首林鄭月娥是否引用緊急法引關注
兩岸

反送中示威暴力加劇 港特首林鄭月娥是否引用緊急法引關注

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單
娛樂

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單

幹細胞逆轉菜瓜布肺 台灣團隊領先全球
生活

幹細胞逆轉菜瓜布肺 台灣團隊領先全球

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT
兩岸

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

即將開學 高市府宣誓將毒品趕出校園

最新更新：2019/08/28 18:46
高雄市長韓國瑜（後中）28日出席市府108年第4次治安會報表示，毒品危害可動搖國本，高雄市府已結合校區、社區和警區，持續合作把毒品趕出校園。中央社記者陳朝福攝 108年8月28日
高雄市長韓國瑜（後中）28日出席市府108年第4次治安會報表示，毒品危害可動搖國本，高雄市府已結合校區、社區和警區，持續合作把毒品趕出校園。中央社記者陳朝福攝 108年8月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）即將開學，高雄市長韓國瑜今天表示，毒品危害可動搖國本，高雄市府已結合校區、社區和警區，持續合作把毒品趕出校園。

韓國瑜下午出席市府108年第4次治安會報，對於媒體在會前提問及會後堵訪，所提問的出售雲林農舍和出席特優暨資深里長表揚大會遭里長嗆「苦民所苦」及送上罷韓連署書等，都僅以「謝謝」及「辛苦了」回應。

治安會報邀集高雄地檢署、橋頭地檢署檢察官和市警局幹部與會，韓國瑜會前致詞表示，毒品的危害很嚴重，還可能動搖國本，且毒品樣態多元，牙籤或泡麵都可能是毒品，青少年吸毒者占吸毒人口52%，市府將編反毒歌曲全力宣導反毒，表達吸毒者將不被同儕歡迎，藉此相互影響同儕。

至於兒少毒品預防網絡，韓國瑜表示，高雄是第一個三區合一防毒的縣市，結合校區、社區和警區等，合作把毒品趕出校園、社區、高雄和台灣。（編輯：黃世雅）1080828

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報