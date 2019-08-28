即將開學 高市府宣誓將毒品趕出校園

高雄市長韓國瑜（後中）28日出席市府108年第4次治安會報表示，毒品危害可動搖國本，高雄市府已結合校區、社區和警區，持續合作把毒品趕出校園。中央社記者陳朝福攝 108年8月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）即將開學，高雄市長韓國瑜今天表示，毒品危害可動搖國本，高雄市府已結合校區、社區和警區，持續合作把毒品趕出校園。

韓國瑜下午出席市府108年第4次治安會報，對於媒體在會前提問及會後堵訪，所提問的出售雲林農舍和出席特優暨資深里長表揚大會遭里長嗆「苦民所苦」及送上罷韓連署書等，都僅以「謝謝」及「辛苦了」回應。

治安會報邀集高雄地檢署、橋頭地檢署檢察官和市警局幹部與會，韓國瑜會前致詞表示，毒品的危害很嚴重，還可能動搖國本，且毒品樣態多元，牙籤或泡麵都可能是毒品，青少年吸毒者占吸毒人口52%，市府將編反毒歌曲全力宣導反毒，表達吸毒者將不被同儕歡迎，藉此相互影響同儕。

至於兒少毒品預防網絡，韓國瑜表示，高雄是第一個三區合一防毒的縣市，結合校區、社區和警區等，合作把毒品趕出校園、社區、高雄和台灣。（編輯：黃世雅）1080828