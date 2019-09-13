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九二一地震將滿20年 東勢王朝災戶啟動感恩之旅

最新更新：2019/09/13 11:06
九二一地震將滿20年，台中東勢王朝一期社區大樓12名受災戶10日展開感恩之旅，拜訪地震時第一時間進駐救援的苗栗縣救難協會。（讀者提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年9月13日
九二一地震將滿20年，台中東勢王朝一期社區大樓12名受災戶10日展開感恩之旅，拜訪地震時第一時間進駐救援的苗栗縣救難協會。（讀者提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年9月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）九二一地震將滿20年，東勢王朝12名受災戶展開感恩之旅，拜訪地震時第一時間進駐救援的苗栗縣救難協會，並送上自種的水梨，受災戶張憲文今天表示，感恩之情永藏於心。

台中東勢王朝一期社區大樓毀於九二一大地震，28人罹難，住戶採「以地易地」方式重建，居民齊心重建的「文新帝國」大樓，成為他們溫暖的堡壘，20年過去，居民對於當年救難隊協助救援，感恩之情永藏於心，10日展開感恩之旅。

受災戶張憲文表示，2008年時，有啟動第一批的感恩之旅，當時也拜訪了許多救難隊員，感謝他們在地震時相助。今年恰逢九二一地震20年，8月中旬時，管理委員會主委林獻義提議希望籌組20年感恩之旅。

張憲文說，許多居民都已年邁，不便遠行，感恩之旅最後集結12名受災戶，10日啟程前往苗栗救難協會拜訪，居民們帶上自種的水梨，希望與救難隊員分享。

他說，大家因九二一地震相識，居民們和救難隊員也成了朋友，多年來，苗栗救難協會每逢幹部交接，都會邀請居民們參與交接典禮，共襄盛舉。

雙方並膝而坐，聊起當年地震時的救災狀況，「我救了一個人」一位救難隊員分享，當時他爬進傾頹的大樓，在狹小的空間中匍匐前進，當黃金72小時即將結束前，第3天救出了一名中醫師，搜救隊員激動掉下眼淚。

雙方聊起往事，腦海中回憶依然鮮明，內心充滿激動、感激，張憲文表示，雖已過了20年，但往事仍歷歷在目，昔日在地震時相助，永遠感念在心。（編輯：林沂鋒）1080913

九二一地震將滿20年，台中東勢王朝一期社區大樓12名受災戶展開感恩之旅，拜訪地震時第一時間進駐救援的苗栗縣救難協會，雙方話家常。（讀者提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年9月13日
九二一地震將滿20年，台中東勢王朝一期社區大樓12名受災戶展開感恩之旅，拜訪地震時第一時間進駐救援的苗栗縣救難協會，雙方話家常。（讀者提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年9月13日
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