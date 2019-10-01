減列老人補助惹議 高市府：彈性調編無損權益

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市長韓國瑜曾說不會縮減「非法定社福」支出，但社會局卻在明年預算減列1.8億元老人健保補助，市議員批評市府砍老人健保補助，社會局回應是彈性調編預算，無損長者權益。

民進黨市議員陳致中今天在市議會社政部門質詢批評市府野蠻大砍老人健保支出並譴責冷血，他要捍衛長者權益到底。

他表示，在上會期總質詢問韓國瑜是否會因財政理由刪減包括長者的健保費補助等「非法定社福」支出，韓國瑜信誓旦旦做保證，但市府明年的預算書顯示，109年少編約1.8億元老人健保補助。

他批評市府揮大刀要砍掉長輩健保補助，殊不知其中也有「韓粉」長輩的健保費，陳致中批市府偷偷摸摸。

社會局長黃淵源回答，109年老人健保補助對象與金額和108年一致，政策沒有改變；預算彈性調整是因為公益彩券盈餘基金編列依規定須以今年第6期收入推估，而今年第6期收入較低致109年公彩基金編列數減少近2億元，所以社會局從法非定預算先減列。

黃淵源強調，明年對長輩的健保補助不會限縮、長輩福利也不受影響，未來如公益彩券盈餘基金有超收即可補足預算，否則會考量墊付或其它經費支應。

高雄市老人健保補助以設籍高雄市滿1年，且居住國內滿183天、近1年所得稅率為5%或未達申報標準，或所得稅率12%的的身障老人，每名每月補助最高749元。（編輯：林沂鋒）1081001