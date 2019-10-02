嘉北國小啟用數位學生證 孩童一刷家長就知道

嘉義市嘉北國小舉行數位學生證啟用，學童到校刷卡，家長即時掌握孩童狀況及校園訊息，市長黃敏惠（第2排左4）2日出席記者會並進行到校刷卡、圖書借還作業等體驗。中央社記者黃國芳攝 108年10月2日

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市政府今天在嘉北國小啟用數位學生證，學童只要到校刷卡，家長就能即時掌握孩童狀況及校園訊息。數位學生證也具備借書證、悠遊卡等功能，未來將推廣至全市中小學校。

嘉北國小今天啟用數位學生證，嘉北國小校長趙季薇帶領嘉義市長黃敏惠等人體驗到校刷卡、學生圖書借還等服務。

黃敏惠表示，數位學生證結合多元功能，學童上學到校刷卡，家長可第一時間掌握孩子狀況；學校更可透過行動App發送給家長校園公告；也結合借書證及悠遊卡功能，可到便利商店付費，搭乘公車、台鐵等交通工具。

嘉義市教育處教育網路中心主任蔣冠倫指出，目前學童到校以手機簡訊推播，而行動App已開發近9成，近期將上架提供下載，以學童家長手機為認證基準。未來數位學生證會再擴充，包含成績查詢、午餐公告、放學資訊等功能。

蔣冠倫表示，數位學生證今年先由嘉北、精忠國小辦理，經費由嘉義市政府補助。未來將評估使用成效，期望逐步推展至全市中小學。（編輯：洪學廣/李亨山）1081002