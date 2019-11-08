企業志工服務新北 帶孩子做公益最好身教

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府社會局今天表示，志願服務是社會未來的趨勢，企業員工集體當志工不但可體驗並幫助社會需求，也可凝聚企業內部向心力，有些員工帶著孩子當志工，更是最好的身教。

市府社會局協助新北企業實踐企業社會責任（CSR），今年度舉辦企業志工一日體驗活動，今天下午舉辦成果發表，邀各企業代表在新北市29區插旗，投入志願服務行列。

副局長許秀能致詞表示，新北企業響應公益服務社會，盼望讓已實踐企業社會責任的員工分享，帶動更多企業加入志工行列，注入善的力量讓愛循環。

許秀能接受中央社訪問時表示，企業有責任貢獻社會，以往企業做公益只是捐錢、捐物資表愛心，但現在帶頭和員工關懷機構、團體，也有員工帶孩子一起對弱勢、環境付出關懷，無論是送餐、淨溪、淨灘，讓愛的幼苗從小接觸，父母就是最好的身教。

台灣帝亞吉歐公司投入水資源保育活動，3年來帶動200多名員工及親友，在新北市金山啟動清水濕地活化，也在海邊種植抗強風樹種，為清水濕地環境教育中心的心形濕地鋪草皮，推廣食農及環境教育、整治中角沙灘，維護上下游乾淨水源，發展永續生態環境。

除許秀能分享自己帶孩子做公益，華電聯網員工福委會總幹事邱貞甄也表示「愛要從小做起」，她說，有時員工會帶著孩子到育幼機構，或到養老院為長輩貼指甲片、為獨居長輩送餐，讓孩子體會自己的幸福並分享愛給別人。

遠傳電信北二區的店長郭乃瑋分享，志工服務體驗號召員工帶著家人投入志工，協助玩具銀行清潔與整理，服務過程體認到玩具回收得以重生，也因志工的服務讓弱勢孩童有機會獲得玩具，覺得非常感動。

歐肯傢俱生活館副理彭維安表示，公司主管以身作則參與服務，員工們也在無獎勵措施下，今年參與2場次服務，透過多元服務體驗助人之樂。

安得烈慈善協會資源發展處長蔣慶章表示，食物銀行每個月幫助5000名弱勢，但需要500名志工幫忙整理物資，企業志工以各自專業擔任食物安全的守門人，更凝聚企業內部向心力，新北的企業志工印證「台灣最美的風景就是人」這句話。（編輯：張銘坤）1081108