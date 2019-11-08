修補淺山生態廊道 屏東林管處規劃4網絡

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東林區管理處為落實國土生態保育綠色網絡計畫，與屏東科技大學等單位合作，發現高屏淺山區需優先關注的為農村生態系，其次為溪流生態系，今天開會建立4個生態保育網絡。

屏東林管處107年起與屏科大、冠昇生態公司合作，由屏科大進行生態資源盤點，釐清高屏地區淺山生態所面臨的議題、保育策略項目及推動的重要性，107年辦理的第1次工作坊，決議高屏地區所遭遇的問題為整體生態系議題，最需優先關注的是農村生態系、其次為溪流生態系。

今天，屏東林管處召開「高屏地區第2次淺山生態保育工作坊」，以地理區域劃分，規劃4個議題，「北高雄月世界次生態廊道」「高屏溪草鴞次生態廊道」「東屏東猛禽次生態廊道」和「淺山林地次生態廊道」分組討論，4個議題都屬農村生態系。

屏東林管處育樂課長林湘玲表示，特有生物保育中心的統計，從2012年至2018年9月，野生動物路殺資料高雄市共收集1萬1212筆，屏東縣共收集7777筆；淺山（500公尺以下的丘陵地）有豐富的生物多樣性，但因人類開路、耕作及耕作使用農藥等活動，破壞許多動物棲地和動物族群。

林湘玲表示，修補生態廊道行動是希望人與自然和諧共處，希望能回到早期在淺山區就能享受到蟲鳴鳥叫、乾淨的溪流、呼吸到新鮮的空氣，不必到深山或動物園，走出戶外就看到動物，享受森林芬多精。

今天的工作坊各單位分配對應的工作項目，期望未來能吸引更多權屬機關、社區團體、農友共同加入修補生態廊道的行動。參加工作坊的單位還有台灣猛禽研究會、特有生物研究中心、觀察家生態公司、冠昇生態公司及相關政府機關及NGO/NPO單位。（編輯：謝雅竹）1081108