更多編輯台推薦新聞：
圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標
生活

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
萬噸食品污泥回填農地沖入河 彰檢起訴卜蜂員工等多名涉案業者
首頁 / 地方

響應冬季遊補助 到新竹市住一晚加碼送消費券

最新更新：2019/12/16 18:56
響應冬季遊補助，新竹市政府加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，市長林智堅（中坐者）表示，即日起到民國109年1月31日，只要向有參與活動飯店訂房，竹市府加贈限量6000份的400元消費抵用券，可到指定店家兌換。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月16日
響應冬季遊補助，新竹市政府加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，市長林智堅（中坐者）表示，即日起到民國109年1月31日，只要向有參與活動飯店訂房，竹市府加贈限量6000份的400元消費抵用券，可到指定店家兌換。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）響應冬季遊補助，新竹市政府加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，入住參與活動飯店就送限量新台幣400元消費券，供遊客指定特色店家兌換，體驗在地美食。

竹市府今天舉辦記者會，新竹市長林智堅表示，新竹市有豐富傳統美食與特色店家，年末更有精彩主題活動，包括耶誕感恩季、新竹動物園開幕與城市躲貓貓藝術燈節等，歡迎民眾到新竹市旅行。

他說，即日起到民國109年1月31日，只要向有參與活動飯店訂房，竹市府加贈限量6000份的400元消費抵用券，可到指定39家特色店家兌換，體驗在地美食；另還有機會抽獎獲電動機車與智慧型手機。

竹市府城市行銷處副處長林正光表示，新竹市共49家優良飯店參加住宿優惠活動，希望民眾把握機會到新竹住一晚，走進巷弄探訪店家與美食，詳請上社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「新竹市政府城市行銷處」查詢。（編輯：李明宗）1081216

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報