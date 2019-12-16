響應冬季遊補助 到新竹市住一晚加碼送消費券

響應冬季遊補助，新竹市政府加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，市長林智堅（中坐者）表示，即日起到民國109年1月31日，只要向有參與活動飯店訂房，竹市府加贈限量6000份的400元消費抵用券，可到指定店家兌換。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）響應冬季遊補助，新竹市政府加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，入住參與活動飯店就送限量新台幣400元消費券，供遊客指定特色店家兌換，體驗在地美食。

竹市府今天舉辦記者會，新竹市長林智堅表示，新竹市有豐富傳統美食與特色店家，年末更有精彩主題活動，包括耶誕感恩季、新竹動物園開幕與城市躲貓貓藝術燈節等，歡迎民眾到新竹市旅行。

他說，即日起到民國109年1月31日，只要向有參與活動飯店訂房，竹市府加贈限量6000份的400元消費抵用券，可到指定39家特色店家兌換，體驗在地美食；另還有機會抽獎獲電動機車與智慧型手機。

竹市府城市行銷處副處長林正光表示，新竹市共49家優良飯店參加住宿優惠活動，希望民眾把握機會到新竹住一晚，走進巷弄探訪店家與美食，詳請上社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「新竹市政府城市行銷處」查詢。（編輯：李明宗）1081216