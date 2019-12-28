花蓮藍綠立委參選人衝聲勢 傅崐萁高談台灣選情

民進黨花蓮縣立委參選人蕭美琴（右）28日舉辦「愛花蓮歌廳秀」，邀請多組歌手獻唱，更與到場站台的黨籍副總統候選人賴清德（左）同台高歌。中央社記者張祈花蓮攝 108年12月28日

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）大選倒數，花蓮藍綠立委參選人大場面衝人氣，民進黨蕭美琴與副總統候選人賴清德辦歌廳會高歌；國民黨黃啟嘉連添2處後援會；無黨籍傅崐萁則與日本學術界人士高談台灣選情。

蕭美琴競選總部今天下午在花蓮舉辦「愛花蓮歌廳秀」，並邀請賴清德、屏東縣長潘孟安參與，蕭美琴首度開金口，先與賴清德同台合唱經典台語歌曲「家後」，也跟潘孟安唱跳「愛情限時批」，現場氣氛熱鬧。

賴清德說，蕭美琴出生在台南，是台南女兒，10年前就曾問過她要不要來台南選立委，還「暗示」提名就會上，但沒想到蕭美琴早有「心上人」，那就是花蓮人，這幾年對花蓮的付出，就如同嫁給花蓮。

黃啟嘉今天造勢場面同樣熱鬧，接連在玉里鎮、瑞穗鄉成立國民黨總統候選人韓國瑜、黃啟嘉後援會，縣黨部主委張峻、縣議會副議長潘月霞、黃復興黨部主委張源吉等國民黨民意代表都到場力挺。

黃啟嘉呼籲，鄉親不要小看自己手中的權利，可以創造花蓮改變的機會，這次以黨旗進場，強調國民黨青天白日價值，讓鄉親感受到發表言論、參加活動的自由。

無黨籍立委參選人傅崐萁今天沒有公開行程，但有接受日本東京外國語大學院綜合國際學研究院准教授小笠原欣幸、法政大學教授福田円等人訪問，對談台灣選舉現況。

傅崐萁說，現在網路影響很大，選情幾乎在靠謠言支撐，也成為攻擊別人的工具，例如先策動反送中，讓熱情年輕朋友因為經驗不足，難以辨識好人壞人，這是台灣選舉整體性的問題。（編輯：洪學廣）1081228

國民黨花蓮縣立委參選人黃啟嘉（前右）28日先後在玉里鎮、瑞穗鄉成立後援會，包括縣黨部主委張峻（前左）等人出席力挺。（黃啟嘉競選辦公室提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年12月28日