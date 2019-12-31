台水公司編列2年20億 汰換新北老舊水管

（中央社記者黃旭昇新北31日電）台灣自來水公司今天表示，編列兩年新台幣20億元，汰換新北市15公里的老舊自來水管。

台水與台電今天在新北市道路安全會報，分別簡報自來水管線汰舊更新和移置變電箱等相關資料。

市長侯友宜表示，電線電纜地下化，更新老舊自來水管與整頓騎樓，才能確保行人安全。各區公所已清查出424處最嚴重妨礙行人通行的變電箱，並要求各區公所滾動式檢討，持續清查、納管。

台電列出改善期程表，要在109年內、最慢到110年遷移完成424處變電箱。

泰山、板橋等地區接連發生自來水管破裂意外，影響民生用水和交通，侯友宜在上次道安會報已經請台水檢視所編列的預算，兩年新台幣8億是否足以全面更新老舊自來水管。

台水今天報告，增加編列預算為兩年20億元，預計109年、110年更新板橋區、新莊區、三峽區、樹林區、瑞芳區共約15公里大口徑的老舊自來水管。

侯友宜指示工務局列出電纜電線地下化、遷移變電箱、汰換自來水管改善時程表。同時，希望台水全力衝刺，儘速完成汰換並更新30年以上的老舊自來水管。

他請台水、台電與市府團隊並肩打拚，透過基礎建設與都市更新，翻轉新北市容。（編輯：陳俊碩）1081231