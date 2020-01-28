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新北：機捷產業園區站31日起預辦登機行李托運

最新更新：2020/01/28 17:45

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府捷運局今天表示，機場捷運A3新北產業園區站預辦登機及行李托運服務，將於31日下午2時啟用，中華、長榮、立榮及華信航空將進駐，相關規定以桃園機場公司公告為準。

新北市長侯友宜今天搭乘新北捷運環狀線，自板橋民生站開始，視察民眾試乘狀況，慰勞第一線服務人員，也到新北產業園區站發新春福袋，祝新年快樂。

搭乘環狀線的旅客向侯友宜分享試乘心情，讚賞噪音問題改善許多。侯友宜接受聯訪時表示，看見春節期間服務人員以指引牌協助旅客轉乘，相當感動。

侯友宜表示，自19日開放試乘至今，已經有27萬人次搭乘，新北環狀線不僅使雙北交通更便利，從環狀線新北產業園區站連通道，轉乘機捷產業園區站，只需要步行3分鐘。

侯友宜說，環狀線在新北產業園區站，轉乘機捷不但31日起有預辦登機及行李托運，且連接通道非常寬敞、舒服、漂亮，新北市民未來要出國，搭乘環狀線就可以很快到桃園機場。

新北捷運局表示，新北環狀線將於31日上午舉辦通車典禮，機場捷運A3新北產業園區站的預辦登機及行李托運服務，預計當日下午2時啟用。

新北捷運局說，確定進駐航空公司有中華航空、長榮航空、立榮航空及華信航空，服務時間為早上時15分至晚間9時，相關規定詳洽桃園機場公司公告為準。（編輯：卞金峰）1090128

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