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北捷常客優惠將啟動 回饋金自動加值

最新更新：2020/01/31 15:48
台北捷運常客優惠2月1日正式實施，1月份搭乘次數所獲得的回饋金，乘客將於通過閘門時，聽到音樂及提示音，表示回饋金額已自動加值到票卡。（中央社檔案照片）
台北捷運常客優惠2月1日正式實施，1月份搭乘次數所獲得的回饋金，乘客將於通過閘門時，聽到音樂及提示音，表示回饋金額已自動加值到票卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北捷運常客優惠明天正式實施，1月份搭乘次數所獲得的回饋金，乘客將於明天第一次通過閘門時，聽到音樂及提示音，表示回饋金額已自動加值到票卡。

台北捷運表示，常客優惠2月1日正式實施，1月份搭乘次數所獲得的回饋金，將於明天起，乘客第一次通過閘門時，聽到音樂加提示音，表示回饋金額已自動加值到票卡。

若乘客要查詢已累積當月使用次數，可利用車站詢問處旁的查詢機、自動售票加值機；刷票卡進出站時，閘門螢幕也會出現票種、車資、票卡餘額，累積搭乘次數及金額訊息。

除了原有票種及異常票卡聲響外，自2月1日起，每月第一次通過閘門時，若聽到音樂加提示聲，表示前一個月搭乘次數所得回饋金已自動加值至票卡。

常客優惠措施是依照旅客搭乘次數每月分級回饋，最高回饋30%，相當於全票7折，比原本8折更優惠，悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等4種電子票證均可適用。（編輯：方沛清）1090131

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