因應武漢肺炎 北市府：台北燈節採高規格防疫

（中央社記者劉建邦台北5日電）2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局今天表示，為因應武漢肺炎疫情，以高規格防疫守護賞燈環境，除第一線同仁須戴口罩外，現場有30處服務區域配酒精、消毒水等措施。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，衝擊各大活動。台北市政府規劃2020台北燈節8日至16日將在台北東、西區登場，觀光傳播局為因應武漢肺炎疫情，提高防疫規格守護民眾賞燈環境。

觀傳局今天發布新聞稿表示，規劃燈節活動期間每天防疫作業包含第一線工作同仁須戴口罩，執勤前量體溫，填寫健康管理表確認並記錄身體狀況，有發燒、感冒一律排除工作任務。

觀傳局指出，台北燈節的東、西區服務台、育嬰室、醫護站、應變中心等約30處服務區域，配置酒精或消毒水，流動廁所提供洗手乳或肥皂供民眾使用，參加開、閉幕、遊行活動一律要量體溫，戴口罩及消毒手部才可入場。

燈區主要動線及服務中心將設置大型宣導看板，並增加現場廣播系統宣導防疫資訊，各活動主持人在燈區現場也會隨時提醒民眾與遊客。燈節活動將視武漢肺炎疫情發展，採滾動式縮限或取消，訊息會立即公布活動官網、台北旅遊網等處。

觀傳局在活動官網提供「台北燈節安心賞燈攻略」訊息，呼籲民眾勤洗手、戴口罩等，若有呼吸道症狀，應落實自主管理，不要參加燈節等大型活動。（編輯：張銘坤）1090205