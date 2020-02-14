彰化優鮮攜手電商 防疫免出門上網就能買農產品

彰化縣優質農產品牌「彰化優鮮」14日正式在知名電商平台上架，彰化縣長王惠美（前左6）表示，「彰化優鮮」品牌產品都有認證，品質有政府保證，歡迎消費者多加選購。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 109年2月14日

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）正值武漢肺炎防疫時期，彰化縣政府與電商平台合作，在網路上架「彰化優鮮」品牌農產，民眾只要在家上網就能買到優質農產。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情影響，電子商務增加商機。彰化縣優質農產品牌「彰化優鮮」今天正式上架代表性電商品牌，彰化縣長王惠美說，縣府致力建立「彰化優鮮」品牌，產品都有認證，品質有政府保證，歡迎消費者利用電商平台選購彰化優、鮮產品。

王惠美表示，正值武漢肺炎防疫時期，民眾只要在家用電腦「點一點滑鼠」，就能買到彰化好產品，未來也希望全縣26個鄉鎮市農會、更多青農、優秀小農認證「三章一Q」後，一起加入「彰化優鮮」品牌陣容。

電商平台「小三美日」總經理許書林說，某次與縣長王惠美進行企業交流，王惠美便提到能否將「彰化優鮮」產品，透過電商平台推廣出去，經數月來多次開會討論、意見調查、擬定上架流程等，終於在情人節正式上架，歡迎民眾來買「彰化優鮮」送情人。

目前平台「彰化優鮮」產品有越光米、花壇玉女小蕃茄、二林農會蕎麥薏仁水果脆片、大城番薯、線西鄉農會黃金番薯麵線、竹塘米、園藝小品盆栽等多樣農產品，都標榜產地直送。（編輯：洪學廣）1090214