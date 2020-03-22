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北市通過電子煙管理自治條例 送議會

最新更新：2020/03/22 11:38

（中央社記者梁珮綺台北22日電）繼多個縣市訂「電子煙管理自治條例」後，台北市市政會議日前也通過「台北市電子煙管理自治條例」，衛生局長黃世傑表示，電子煙對未滿18歲青少年危害大，而議會4月要開議，盼能盡快通過。

黃世傑表示，電子煙對18歲以下的青少年健康危害甚巨，而按照行政程序，市政會議通過後才能送到議會審查。

條文規定，未滿18歲者不得吸食電子煙，各級學校、醫療機構、大眾運輸工具、金融機構、室內運動場所、電影院、旅館、商場等場所也不得吸食，違者將開罰。

台北市長柯文哲在日前市政會議裁示通過「台北市電子煙管理自治條例」，因各國案例顯示，電子煙對肺部傷害相當深，且依美國、韓國經驗，若未能有效管理，將使吸食率急遽增加。

此外，衛生福利部國民健康署調查結果發現，有國、高中生會使用電子煙，也有調查發現，青少年若曾在2年內吸過電子煙，嘗試一般菸品機會會是未吸過電子煙青少年的6倍。

台北市政府指出，雖然衛福部國健署106年已著手草擬菸害防制法修正草案，並將電子煙納入管理，但至今還沒通過，所以為避免菸害防制法修正耗時，電子煙陷入無法規可管理之狀態，因而制定自治條例。（編輯：李亨山）1090322

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