（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市環境影響評估審查委員會今天討論大巨蛋案環差分析報告，決議修正通過，並提附帶建議，要遠雄1個月內補充委員及相關機關所提意見，且應維持原核准綠覆率等書面資料。

大巨蛋案環差分析報告獲修正通過，遠雄修正資料後再提環評審議，通過後就可核報都審會；都審會依環評內容進行書面審查，通過後，就可申請建照變更並復工。

以下是大巨蛋案大事記：

--民國80年，中華職棒總冠軍賽下起大雨，看台民眾高喊「我們要巨蛋」，行政院指示規劃興建一座不受風雨影響的巨蛋室內體育館。

--89年6月，台北市政府通過向中央爭取支持推動巨蛋體育館興建案。

--90年1月，北市府預定在松山菸廠舊址興建4萬席次的大型室內體育館，全案採BOT開發。

--92年12月29日，台北市政府正式上網公告招商大巨蛋BOT案。

--95年10月3日，台北市政府與遠雄巨蛋事業股份有限公司辦理簽約事宜。

--98年9月10日，監察院調查大巨蛋案後，糾正北市府，提出39項缺失。

--100年6月30日，遠雄取得大巨蛋建築執照，預計103年完工。

--104年1月16日，台北市長柯文哲針對大巨蛋召開專案會議，要求檢視大巨蛋合約。

--104年1月21日，台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄見面，討論監察院糾正案、工程逾期問題。

--104年4月16日，大巨蛋安檢報告出爐，台北市提出7項公安標準，認為大巨蛋皆未達標。

--104年5月20日，台北市長柯文哲認為遠雄態度傲慢，未對大巨蛋施工造成的捷運威脅和松菸古蹟傷害問題，提出改善方案；北市府晚間以大巨蛋未按圖施工為由，勒令大巨蛋停工。

--104年6月10日，台北市廉政委員會將大巨蛋案移送法務部調查。

--105年4月13日，台北市長柯文哲首次提出大巨蛋朝解約方向前進。

--105年5月23日，台北市長柯文哲在議會公開表示，大巨蛋不改善公共安全就解約。

--105年6月6日，遠雄以停工超過1年，恐導致大巨蛋結構變形為由，向台北高等行政法院聲請停止執行市府的停工處分。

--105年6月8日，台北市政府下達最後通牒，要求大巨蛋9月8日前完成改善。

--105年7月19日，台北市政府提出市府版大巨蛋公安改善方案，園區總容留人數從14萬人減少到9萬，大巨蛋、商場和旅館等建物地面1樓需全部淨空，作為半戶外避難空間。

--105年7月21日，台北高等行政法院裁定公安部分可部分復工。

--105年8月25日，台北市政府不滿台北高等行政法院裁定，提出抗告，最高行政法院駁回，大巨蛋部分復工確定。

--105年9月8日，台北市長柯文哲宣布，在遠雄表現善意的狀況下，暫時不行使大巨蛋終止契約的權利。

--105年12月29日，台北市政府不服大巨蛋經營許可年限展延110天，提出撤銷仲裁判斷之訴。台北地方法院宣判，駁回北市府之訴，全案可上訴。

--106年4月10日，台北市都發局表示，遠雄所提14項防災維護工項，經過專業審查，繼去年9月核准1至7項，今天再度核准第8至14項，而基於安全考量，遠雄大巨蛋全區3樓以上帷幕外牆及樓版可先灌漿施作。

--106年6月9日，大巨蛋防火避難變更已取得內政部核發認可書，但是復工無法一步到位，台北市政府說，遠雄還要完成都市設計審議、環境影響差異評估、變更建照等程序，大巨蛋才能復工。

--106年7月14日，台北大巨蛋工期展延仲裁結果出爐，遠雄公司以北市府要求增加綠建築等為由，提出展延1452天，最後獲得展延922天，市府證實此事。

--106年9月7日，北市府認為大巨蛋未按圖施工，104年5月祭出停工處分；遠雄提起行政訴訟，要求撤銷處分。北高行判決，撤銷關於維護安全、防範危險發生的停工處分，其餘駁回，全案可上訴。

--106年11月1日，遠雄涉4弊案，北檢起訴趙藤雄等31人，大巨蛋後續引關注。台北市長柯文哲說，將重啟談判，堅持大巨蛋要合法安全。都發局也函文內政部，就防火避難設計認可通知書釋疑。

--106年11月6日，大巨蛋案風波延燒，台北市政府召開記者會公開相關資料，指去年9月原要解約，因遠雄表態退讓，全案朝續建方向進行。

--107年4月2日，原本4月3日要舉行的大巨蛋都審案，由於遠雄申請撤件，北市府確定取消，都發局並認為遠雄浪費行政資源。遠雄回應，是先前提出展延無奈遭駁回才撤件，並未浪費行政資源。

--107年7月6日，台北市都市發展局長林洲民說，遠雄6月27日重送大巨蛋都審文件，但因超過審查期限，需先開幹事會才可進入都審大會，預計7月下旬召開幹事會，8月底擬排入大會議程。

--107年9月20日，台北市都發局召開大巨蛋都審會，討論防災避難容留人數等4項議題，局長、會議主席林洲民會後裁示要求遠雄2星期重提修改內容，遠雄認為無共識，需開會後才可確定送件日期。

--107年11月29日，台北巿大巨蛋設計監造人徐少游因未善盡責任監督承造人按圖施工，遭北市建築師懲戒委員會決議停業2年，徐少游不服打行政訴訟，台北高等行政法院認定懲處合理，判他敗訴。

--107年12月13日，總統蔡英文與台北市長柯文哲會面，就北市府提請中央協助推動國家門戶計畫、空總、台北機廠、大巨蛋案等議題，給予正面回應與肯定。

--107年12月17日，對於大巨蛋連通道一事，文化部長鄭麗君說，北市府應先表達大巨蛋是否續建；柯文哲回應，「不拆就是要蓋」，但續建的前提是安全。

--107年12月23日，台北市長柯文哲說，公共住宅規劃與設計已完成，下階段是施工，所以才調整台北市都發局長林洲民職位，強調與大巨蛋興建與否無關，並重申文化部必須幫忙才能解套。

--108年2月20日，台北市都審會再審大巨蛋案，會中委員認為防災避難容留人數的模擬參數應新增數據，遠雄需提出若大巨蛋白天舉辦活動時的散場計畫。主席黃景茂裁示，要求遠雄修正後再送審。

--108年4月30日，北市府對大巨蛋祭出停工處分；遠雄巨蛋提行政訴訟，要求撤銷處分，經上訴，最高行政法院認定北市府處分停工，並無違誤，改判遠雄巨蛋敗訴定讞。

--108年5月15日，前台北市都發局長林洲民點名北捷董事長李文宗有替大巨蛋護航嫌疑，市議員簡舒培、梁文傑要求政風處調查。調查結果10日出爐，政風處副處長林炤宏說，李文宗並無不法圖利。

--108年5月31日，台北市議員簡舒培30日拿出7段錄音檔，質疑北市府官員要讓大巨蛋案順利過關。台北市長柯文哲指出，那是「抹黑手法」，自己坦蕩蕩、沒有拿錢，被錄音也不怕。

--108年6月24日，台北市長柯文哲說，去年11月29日，由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議，僅是府內首長的溝通會議，非正式會議，所以沒有施壓、喬蛋問題。

--108年8月30日，台北市都發局審查大巨蛋案，依審查委員要求討論避難6種模擬程式，結果卻電腦當機，無法完成兩種情境模擬。遠雄企業團表示，委員對參數不熟造成情境互斥，遠雄早已說明。

--108年10月14日，台北市都審會決議修正通過大巨蛋防災模擬。

--109年2月7日，台北市環評委員會進行大巨蛋第3次環境影響差異分析報告的第1次審查，決議未過。委員會要求遠雄1個月內補充開發照片、圖示，並說明眩光、交通疑慮等資料，再送審查。

--109年3月19日，台北市都市設計審議委員會審議大巨蛋與國父紀念館地下連通道案，因北市議會曾要求大巨蛋復工才可動支地下連通道預算，委員也提出排水、交通衝擊等狀況，都審會最後決議修正通過。

--109年3月25日，台北市環評委員會進行大巨蛋第3次環境影響差異分析報告的第2次審查，會後決議修正通過，要求遠雄1個月內補充修正資料，包含維持原核准綠覆率及委員和相關機關所提意見，並提附帶建議，應積極處理民眾提及反光、交通動線及生態池等疑慮。（編輯：李亨山）1090325