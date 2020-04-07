加強防疫 花蓮拆除公車亭免費生飲設施

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）清明連假結束，花蓮熱門景點加強消毒，花蓮市公所考量武漢肺炎疫情持續蔓延，決議暫停供應市區自來水生飲設施，今天拆除11處候車亭供水設施，未來視疫情狀況再評估是否恢復。

花蓮市區11處公車候車亭，設置自來水生飲設施已超過10年，每天派員檢測水質，免費提供民眾、遊客取水飲用，但受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，即日起暫停供水。

花蓮市長魏嘉賢今天視察候車亭，供水系統拆除狀況，他說，現在疫情仍然嚴峻，加上連假期間遊客增多，考量衛生及交叉感染疑慮，公所行文給自來水公司第九區管理處，要求即日起暫停自來水供應，未來視疫情狀況，評估是否要恢復供水。

11處設有供水系統的候車亭分別位於國安郵局、慈濟醫院前、火車站前商圈、榮家前人行道、民孝國宅、翰品酒店、門諾醫院、中華路大禹街口、梅林婚紗、衛福部花蓮醫院、進豐生活園區等位置。

連假期間超過2萬名觀光客造訪花蓮，市公所昨天晚間也針對臨近東大門夜市的市區金三角商圈、舊鐵道商圈及大禹街商圈進行全區消毒作業。（編輯：黃世雅）1090407