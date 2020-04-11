屏東公益壘球賽募款 為失明獨居老人建新家

屏東縣海青青弘會為一名80多歲的失明獨居老人募款，希望協助獨居老人修繕因火災損毀的房子，11日與吉田地產機構合作舉辦公益壘球賽。中央社記者郭芷瑄攝 109年4月11日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）武漢肺炎疫情中，不少群聚活動停辦，但屏東市台糖壘球場今天上午仍照常舉行一場公益壘球賽，因為這個比賽要為一名80多歲的失明獨居老人募款，用來修建因火災損毀的房子。

6隊壘球隊來自企業、金融還有退伍軍人社團，由吉田地產壘球隊號召做一場公益壘球賽，每個參加的隊伍要繳交新台幣5000元的報名費用，累計3萬元報名費全捐給這名命運悲慘的獨居老人許爺爺。

許爺爺是屏東縣海青青弘協會扶助的個案，副總幹事、也是屏東市民代表的方華雄表示，失明許爺爺一個人住在平房裡，但房屋漏水又沒熱水可洗澡，抽水馬達也壞掉，居住品質極差，海青青弘會為他利用善款10多萬元，3月20日發動30名志工進行房屋修繕。

方華雄說，沒想到志工們才為許爺爺高興幾天，3月22日發生火災，許爺爺被鄰居背出來，但房子被燒到只剩骨架。

方華雄表示，許爺爺不斷遭到命運打擊，因另一半過世，他傷心過度失明，1個兒子無法接受種種打擊輕生，媳婦也離家，留下的3名小孩目前由社福團體安置中，另1名兒子目前在獄中，沒有房子居住的許爺爺暫時住在台南女兒家中。

由於許爺爺堅持要回自己家裡居住，海青青弘會再度為許爺爺募款，預計40萬元，將發動50名志工為許爺爺修繕火損的房子。方華雄表示，加上今天這場壘球賽的捐款，募款金額已滿，所以雖在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中，這場公益球賽仍照常舉行。

海青青弘會是屏東縣少數為獨居老人修繕及整理環境的慈善社團，方華雄表示，每年的所得捐款約100多萬元，第1次為許爺爺修繕房子的錢是去年善款，但要再度修繕，協會經費已短缺，向社會各界募款後，再加上今天這場壘球賽，剛好讓目標達陣。

連續4年與海青青弘會合作舉辦公益壘球賽的吉田地產機構總公司位於新北市，副總經理蔡耀德表示，南部資源缺乏，所以公司利用壘球賽將北部資源挹注到南部，除了壘球賽外，也常關注南部弱勢，並鼓勵員工多做公益。（編輯：謝雅竹）1090411