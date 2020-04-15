勞保未滿1年非自願失業 台東縣每月補助1.5萬

（中央社記者盧太城台東縣15日電）武漢肺炎衝擊各產業，許多勞工因而被資遣。台東縣政府今天表示，勞保未滿1年無法且無法申請失業給付勞工，台東縣政府每人每月補助新台幣1萬5120元，最高補助2個月。

台東縣政府今天表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）嚴重衝擊，業者因業務緊縮資遣部份員工，且因疫情關係就業機會短缺，頓使失業的勞工家庭恐陷入困境。

中央各部會推出許多方案，對勞工部份，減班休息有充電再出發及安心就業計畫協助；非典型勞工有安心即時上工計畫支應；在非自願性離職這部份，現行非自願性離職失業勞工朋友可依規定申請失業給付，給付標準為投保薪資6成，原則是請領6個月，若是中高齡失業勞工或身心障礙勞工可領到9個月。

台東縣政府表示，現行法令雖有失業給付來協助勞工朋友渡過難關，但若勞工就業保險 （勞保）未滿1年者，則無法領取失業給付，這些勞工將會是這場疫情中最為弱勢、最需要幫助的一群人。

因此，在台東縣長饒慶鈴指示下，社會處提出「民眾失業暨生活困難補助計畫」，就是對勞工因受疫情影響遭僱主資遣的非自願失業勞工，就業保險未滿1年，且無法申請失業給付者，將每人每月補助1萬5120元，最高補助2個月，希望能協助勞工渡過這次疫情。

社會處長陳淑蘭表示，很多勞工大多為家庭主要經濟人口，減少一個人收入可能會對家中帶來嚴重影響。這次「民眾失業暨生活困難補助計畫」因應台東在地勞動力人口結構，補足對失業勞工照顧，更加完善因疫情影響而需受照顧勞工權益。計畫即日起受理申請，台東縣勞工可電話詢問社會處勞工行政科，電話089-328254轉分機356。（編輯：孫承武）1090415