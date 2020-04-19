花蓮維持零確診 東大門夜市人潮漸回流

花蓮維持武漢肺炎零確診紀錄，民眾出門意願提高，縣內各景點如慶修院（圖）等，週末遊客量比平日多一些。中央社記者李先鳳攝 109年4月19日

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮東大門夜市在清明連假遭疫情指揮中心列為武漢肺炎疫情「警示區」後，人潮瞬間下滑；由於花蓮仍維持零確診紀錄，週休假日天氣晴朗，夜市人潮有回流現象。

東大門夜市在清明連假湧入2萬3500人，遭中央流行疫情指揮中心列為11個景點警示區之一。東大門夜市自14日起啟動總量管制，以5000人為上限，每晚6時至10時在4個出入口派員控管人數，並勸導民眾佩戴口罩。

東大門夜市共食區原本設置的桌椅，依據社交距離已減少椅子數量並加寬桌子間的擺設距離。許多攤商也在攤位前的地面標示社交距離1公尺，供消費者按指示排隊，也有以發放號碼牌方式來避免群聚。

「悶壞了，大家出來透透氣」東大門夜市榮譽主委林文松說，受疫情影響，民眾盡量不出門，大家可能悶太久，這個週末假期夜市開始出現人潮，約增加3、4成，看起來是在地客居多。

東大門夜市原住民一條街主委吳國民說，推估花蓮仍維持零確診紀錄，民眾比較有意願出門走走，週末人潮比起清明連假後的平日大約增加3成。由於縣府消毒防疫大隊每日固定消毒工作，並要求民眾量額溫、戴口罩，加上攤商自主做好防疫措施，讓遊客放心。

另外，花蓮縣各景點如慶修院、七星潭、石梯坪等，週休2日遊客量比平日多一些。東部海岸風景區管理處表示，已針對所轄景區的戶外及室內場地實施入園人數控管，戶外景區以停車數控管人流。（編輯：黃世雅）1090419