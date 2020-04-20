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疫情衝擊 台東提前發放兩波弱勢補助

最新更新：2020/04/20 10:13

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）受武漢肺炎疫情衝擊，台東縣提前這兩天發放兩波「關懷弱勢經濟補助」；另運用公益彩券基金預算，補助非自願性失業者度過難關，完善協助台東所有樣態失業勞工家庭度過難關。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊，台東縣政府表示，中央17日已表明將撥款地方加發弱勢對象補助，希望款項能於23前入帳；縣府社會處超前守護，今天進行第一波補助對象（弱勢兒少）、21日第二波補助對象（弱勢老人、身障、低收入戶就學）補助金發放，避免縣內弱勢對象在這一波疫情衝擊下成為雙重弱勢。

社會處長陳淑蘭指出，行政院日前通過特別預算加碼弱勢津貼，針對原先就已給予常規性補助的中低收入戶老人、身心障礙者及弱勢兒少等，每人每月加發新台幣1500元，共3個月的「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」紓困措施，將有1萬6000名弱勢對象受益。

依台東縣統計，低收入及中低收入戶的比率多於全國4倍，受這波疫情影響，家防中心及社福中心通報案件比去年同期略增，縣府社會處首創運用公益彩券基金預算，補助加入就業保險未滿1年的台東縣勞工因疫情非自願性失業給予每月1萬5120元（最高補助2個月）措施，補足中央防疫紓困方案，完善協助台東縣所有樣態的失業勞工家庭度過難關。

社會處指出，這次關懷弱勢加發生活補助核發的項目，為原本領取身心障礙者生活補助、中低收入戶以及低收入戶老人生活津貼、弱勢兒少生活補助、弱勢兒少緊急影響生活補助、低收入戶生活補助、低收入戶中就讀中高職者生活補助、低收入戶兒童生活補助等，加發3個月，每個月1500元。

民眾若有相關問題，可洽詢社會處兒少及婦女福利科089-345106、社會救助科089-350731由專人即時服務。（編輯：孫承武）1090420

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