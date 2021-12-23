屏東市31日起發放500元振興券 店家攤販都可用

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為照顧受COVID-19疫情影響的攤販和店家，屏東市公所31日起將普發新台幣500元振興消費券，23日召開記者會公布振興消費券樣張。中央社記者郭芷瑄攝 110年12月23日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東市公所31日起分3梯次普發500元振興消費券，共有19萬6155名市民受惠，店家要兌現除了市公所設立的12個站外，各市民代表及里長服務處也可兌現。

屏東市公所為照顧受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的攤販和店家，推出振興消費券，市公所今天召開記者會，公布振興消費券樣張。

代理市長程清水表示，屏東市振興消費券為5張100元面額，委託財政部印刷廠印製，共有8道防偽功能，圖樣採用屏東市市花扶桑花，防偽等級堪比國家貨幣。

程清水表示，希望讓店家、攤商及路邊攤販有「振興感」，讓這班振興列車不僅看得到、也搭得到，配套上以「好領、好用、好兌現」為目標，沒有營業登記證的商家、攤販等都可以使用。

程清水說，不鼓勵民眾拿到振興券直接兌換現金，希望能嘉惠受到疫情影響的生意人，振興經濟。

為方便店家兌換現金，除了市公所設立的12個兌現站外，程清水說，市民代表及里長都熱心加入兌現站，拿到振興券的攤商和店家可以到服務處兌現。

振興券的發放對象為11月6日前設籍屏東市的市民，新生兒也算在內，市公所統計，共有19萬6155名市民可以領到振興券。

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市公所的振興券只限在屏東市使用，領取通知單已發放，從31日起分3梯次讓市民領取，市公所表示，希望市民能夠按通知單通知的地點和時間去領取，如果未能按時間領取，可在1月23日至27日到市公所領取，振興券使用期限到明年3月底，兌現期限到明年4月底。

市公所的500元振興券發放接近春節，掀起商家的振興方案熱潮，已有百貨公司祭出500元振興券換1000元商品券的方案，也有商家祭出打折優惠。（編輯：唐聲揚）1101223