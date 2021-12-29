台南安平跨年演唱會 12/31下午1時起交管13小時

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（中央社記者張榮祥台南29日電）迎接2022年，台南跨年演唱會將在永華市政中心西側廣場開唱，市府交通局今天發布當天交通管制及運輸概況，交管地段在市府會場周遭，交管時間為31日下午1時至隔天凌晨2時。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南好young跨年演唱會31日晚上開唱，安平區市府周遭的建平路、南島路及東西南榕大道將進行交通管制，交通局預測車潮將湧入永華路、府前路及中華西路附近。

交通局要求民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的臨時停車場，再步行至市府西側廣場會場，以減少尋找停車位的不便；來往台南府城東西地區民眾也應提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；南北往來民眾應改行金華路、西門路及公園路，出遊前多注意路況。

交通局表示，配合活動及交管措施，建平路（永華路2段至府前路2段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；建平路西側人行道及中華西路（府前路2段至南島路）人行道開放停機車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口，違規停放車輛將開罰及拖吊。

不過，台南市永華市政中心周遭停車空間有限，交通局呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，包括公車路線0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵台南站）等8線至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站。

交通局也規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站，再搭乘活動接駁專車，以減少使用私人運具而造成交通壅塞及停車不便的情形。

此外，台鐵局配合跨年活動增開列車，台南地區111年1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至高雄，民眾應事前至台鐵局網站查詢確認。交通局和警察局等相關單位也會監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

市府交通局長王銘德表示，台南假日期間多有觀光人潮湧入，請民眾出遊前先查詢活動相關交通資訊或詳查各活動主辦單位交通規劃措施，路過民眾也要預先規劃行駛路線，以避開可能壅塞路段，配合警方引導行駛。（編輯：謝雅竹）1101229