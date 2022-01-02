高雄輕軌免費試乘運量破39萬人次 3日起恢復收費

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高雄輕軌C17站至C20站路段試營運，全線免費搭乘至2日，3日起恢復收費，票價採單一費率並於上車刷卡。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄輕軌C17站至C20站路段試營運，全線免費搭乘今天最後一天，1月3日起恢復收費，票價採單一費率並於上車刷卡，使用電子票證或一卡通money收費新台幣10元，購買紙票者30元。

高雄輕軌C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站去年12月16日通車，推出全線免費搭乘至今年1月2日優惠。今天是優惠最後一天，高雄捷運公司今天發布新聞稿宣布明天起恢復收費。

高捷公司表示，統計高雄輕軌免費搭乘110年12月17日起到111年1月1日，期間搭乘人數達約39.6萬人次，每日平均運量有2.48萬人次，較前次大南環免費搭乘期間運量1.8萬人次提升約37%，顯示輕軌路線愈延長，搭乘者愈多。

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高捷公司指出，今年跨年運輸，輕軌運量達到破紀錄的7萬858人次，除了跨年演唱會吸引大量人潮外，市府鼓勵民眾使用大眾運輸工具抵達現場，也是刺激運量提升的主因。

高捷公司表示，高雄輕軌1月3日起開始收費，票價採單一費率並於上車刷卡，使用電子票證或一卡通money刷乘收費10元，購買紙票者30元，但具博愛身分、敬老身分民眾，免購票、免過卡即可搭乘。恢復收費後，高捷公司也將安排輕軌查票員隨車稽查。（編輯：陳仁華）1110102