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避免與春節加成重複調漲 高雄小黃新費率延2/7實施

2022/1/9 14:30
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）考量高雄市計程車營運成本增加，高雄市交通局原預計1月27日起調漲計程車費率。不過交通局今天表示，由於春節已有加成收費，考量民眾負擔，將延後至2月7日過年後再調漲。

高雄市計程車現行運價自民國96年公告實施至今未調整，交通局去年12月27日透過新聞稿宣布，將於1月27日調漲計程車費率。另因高雄與台南屬共同營業區，2市將同步調整。

不過高雄市交通局今天接受中央社記者訪問表示，考量春節已有加成收費，如果再加上調漲後的費率，民眾負擔較大，因此已與台南市討論，決定延後到2月7日過年後再調漲計程車費率，預計最快明天公告這項措施。

交通局表示，高雄市今年春節計程車加成收費時間為1月28日至2月6日，在按表收費之外，再加收加成費用新台幣50元。

根據交通局此前公布的新計程車費率方案，起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元，續跳運價現行每250公尺5元改為每200公尺5元；延滯計時運價現行每180秒5元改為每100秒5元。

另其他附加費用原訂開行李廂10元取消；並增加颱風豪雨假（政府宣布高雄市全天全區停止上班）得加收50元。經統計適用新運價後，大部分趟次約增加15元。（編輯：陳仁華）1110109

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