高雄加開第3劑接種站 每天逾3000人預約

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄市府今天起到14日在大東藝文中心加開第3劑疫苗接種站，預估每天服務4000人次。高市衛生局表示，今天上午已接種1700人次，接下來每天也都有逾3000人預約。

高雄市政府衛生局宣布，今天起到14日在大東文化藝術中心加開第3劑疫苗接種站，每天上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，供符合資格者接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，預估每天施打4000人次，民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

衛生局表示，昨天晚上系統已被預約接近額滿，並有不少民眾今天一早就到大東藝術文化中心外等待現場登記，緊急加開打線，分流預約與未預約民眾，到中午11時30分為止已接種1700人次。

衛生局並表示，統計到今天中午12時為止，明天起大東藝術文化中心第3劑疫苗接種站每天都有逾3000人預約。

根據衛生局提供資料，到8日為止，高雄市全年齡第1劑接種率78.77%，第2劑接種率68.63%；65歲以上長輩第1劑接種率為82.0%，第2劑接種率75.8%。

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為促進民眾接種疫苗，高市府也持續祭出接種優惠，31日前，75歲以上長輩到高雄合約醫療院所接種COVID-19疫苗，不限疫苗種類和劑次，即贈500元超商或農會禮券；18歲以上在合約院所接種第1、2劑COVID-19疫苗者，也可獲得200元禮券。

衛生局也表示，大東藝術文化中心接種站為促進民眾接種第3劑疫苗開設，若需接種第1、2劑疫苗，可上網查詢高雄合約醫療院所，並以電話預約接種。（編輯：方沛清）1110109