苗縣提供企業揪團打疫苗 逾30人可由醫護進駐接種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣政府今天宣布加強「春節專案」防疫，除加強清消、口罩規範外，也鼓勵民眾踴躍接種疫苗，並提供企業揪團打疫苗，30人以上可由醫療院所進駐接種。

年關將近，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅，苗栗縣政府今天召開疫情整備會議，縣長徐耀昌裁示，提升防疫警戒，即日起以「加強部署、從嚴面對、加重處罰」原則，確實落實相關防疫措施。

縣府指出，目前除完成醫療量能各階段整備工作外，口罩仍是「防疫最前線」，苗栗縣佩戴口罩規範目前與中央規定一致，除飲食可暫時脫下口罩外，務必戴好戴滿，若拍照、唱歌，也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討；此外，宴席不得逐桌敬酒敬茶。

針對防疫旅館第一線工作人員及防疫計程車司機，縣府要求每週至醫院進行篩檢，並責成環保防疫大隊每週在縣級風景區、市場夜市、各旅遊服務中心、交通場站、公廁等進行大規模消毒。

為持續鼓勵接種疫苗，苗栗縣18歲以上民眾接種COVID-19疫苗可獲200元禮券，針對65歲以上長者，縣府再加碼100元禮券。

徐耀昌在會中也指示，目前第3劑疫苗間隔縮短至3個月，將提供企業揪團打疫苗服務，責成衛生局等相關單位主動出擊，關心勞工狀況，30人以上可由醫療院所進駐接種，讓企業更容易管控勞工健康狀況，也讓勞工接種疫苗更方便。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有鑒於先前發生外籍移工疫情，縣府將加強外籍移工防疫措施及查核，包括工作、生活區域應分艙、分流、分時使用；不同雇主的移工不得混住同一樓層及每日進行移工健康監測及記錄等，一有症狀立即就醫。

徐耀昌強調，因應中央頒布相關罰則，居家檢疫期間違反防疫規定者，縣府必定重罰，例如居家檢疫者擅離指定地點，罰鍰新台幣10萬元起跳，如果擅離時間超過36小時，就罰100萬元，請民眾不要以身試法，大家都要做好防疫規定。（編輯：屈享平）1110110