Omicron本土案例激增 澎縣府籲民眾盡速接種第3劑

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國內本土疫情升溫，澎湖縣政府11日再度呼籲，年滿18歲已接種2劑COVID-19疫苗，且間隔滿12週以上的民眾，應儘速接種第3劑疫苗，以提升自我保護力。圖為澎湖民眾赴醫療院所準備接種疫苗情形。中央社 111年1月11日

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（中央社澎湖縣11日電）國內Omicron變異株本土確診病例驟增，社區感染風險提升，澎湖縣政府呼籲年滿18歲已接種2劑COVID-19疫苗，且間隔滿12週以上的民眾，儘速接種第3劑疫苗追加劑，提升保護力。

澎湖縣長賴峰偉也率先在馬公衛生所完成第3劑疫苗接種，籲請民眾前往各鄉市衛生所（室）及合約醫療院所預約施打，接種第3劑追加疫苗，AZ、莫德納與高端疫苗者，可至各醫療診所，施打BNT疫苗，請至部立澎湖醫院、三總澎湖分院或各鄉市衛生所室預約。

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澎湖縣政府指出，目前澎湖常住人口疫苗涵蓋率第1劑約86%、第2劑約73%，其中75歲以上長者第1、2劑疫苗接種率均未達50%。為降低染疫後重症與死亡率，家中長者尚未接種疫苗，待其身體狀況較穩定時，協助陪同至指定合約醫療院所接種。

澎湖縣政府強調，避免社區感染風險增加，除飲食外，即日起外出應全程佩戴口罩、保持社交距離並配合相關防疫措施。此外，目前國內疫苗量能充裕，請民眾儘速登記預約接種COVID-19疫苗，以提升自身免疫保護力。（編輯：黃世雅）1110111