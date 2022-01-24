高雄8員警接觸確診者 市警局取消春安首晚擴大臨檢

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市有8名員警在值勤時接觸確診者，所幸經採檢都是陰性。市警局宣布，取消原訂於今天晚上進行的「加強春節期間安全維護工作」首日的擴大臨檢，並提醒員警做好個人防護。

高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者累計至今天已達50例，其中有1例高科大學生感染源尚不明。高雄市政府警察局長黃明昭接受中央社記者電訪表示，因防疫考量，取消原定今晚進行的「加強春節期間安全維護工作（昔稱春安工作）」擴大臨檢。

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黃明昭說明，高雄市目前有8名員警在執行勤務時接觸到確診者，經高雄市衛生局通知採檢，所幸都是陰性，現正進行自主健康管理。黃明昭也說，為降低員警染疫風險，現在民眾到派出所諮詢、領取通知郵件、報案等作業，都已要求要在廳舍外空曠地方進行，不得進入廳舍。

至於酒駕攔查，黃明昭說，原則上還是會執行，但已授權各分局依轄區情況彈性調整，並會要求同仁務必做好自身防護。（編輯：黃世雅）1110124