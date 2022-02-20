照顧偏鄉身障者 台東輔具中心深入地區服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）台東縣身障人口居全國第二高，統計人數有1萬6644人，為讓這一群人得到更好照顧，社工們深入偏鄉發掘個案，並提供輔具服務，期望能讓資源整合與平等。

台東縣政府今天發布新聞資料表示，根據統計截至民國110年，縣內身心障礙總人口為1萬6644人，身障人口比為7.8%，是全國第二高；但台東地形狹長，南北距離達176公里，考量身心障礙者及高齡長者需求，台東輔具中心除提供9個輔具據點及每年2次巡迴服務，另配置2名社工人員，主動發掘個案，深入偏鄉地區給予協助。

縣長饒慶鈴表示，輔具對於身心障礙者生活、外出、參與社會活動非常重要，近年來進行輔具申請流程簡化，積極推動「代償墊付」機制，使民眾取得輔具更加便利，同時不斷擴充台東輔具中心服務項目，建立一站式整合服務機制。

社會處長陳淑蘭指出，長濱鄉的陳老太太有中風病史，又因長年洗腎造成身體虛弱，平時僅和72歲的丈夫共同生活。輔具中心社工探訪後發現，陳老太太雙足乏力，只能坐在浴室地板上洗澡，有滑倒風險，雖可申請沐浴椅補助，但因居住在偏遠地區，缺乏交通工具，外出採購困難，加上自費額等問題，遲遲無法取得沐浴椅。

輔具中心社工將民眾捐贈的沐浴椅，經過紫外線和液態二氧化氯清潔消毒，並由維修技師檢查後，轉贈給陳老太太使用，陳老太太收到後相當欣喜與感謝。

社會處說明，台東縣輔具暨生活重建中心深入偏鄉地區進行服務，探訪有輔具需求且經濟弱勢家庭，媒合二手輔具供長輩使用，呼籲民眾有輔具租借、維修或二手輔具捐贈，均可洽詢。（編輯：謝雅竹）1110220