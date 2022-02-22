台東微型團體傷害保險 逾萬名縣民投保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府為低收入戶投微型團體傷害保險，目前已有1萬1801縣民加入保險，如發生意外最高可領取新台幣30萬元保險金。

台東縣政府今天發布新聞稿，為守護弱勢縣民，台東縣政府自民國109年起與中國人壽、南山人壽合作開辦微型團體傷害保險，讓弱勢民眾的生命有基礎保障，今年度繼續與兩家公司合作辦理續保作業，總計為1萬1801人加保，其中新保戶1750人。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣中低收入人口約占全縣5%，縣府自2年前開辦「微加保障守護幸福」微型保險方案，萬一發生意外導致傷亡事件可迅速啟動保險理賠，截至110年底符合微型保險納保縣民因意外致理賠共7案 （6案身故理賠、1案失能理賠），理賠金額共計192萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，去年228連假發生17歲李姓學生溺水身故意外，為台東第一批微型團體傷害保險對象，縣政府立即啟動急難救助關懷機制，將理賠保險金30萬元送交家屬，家屬相當感謝也為了拋磚引玉，完喪後以李生名義捐出10萬元回饋社會，讓愛傳承。

陳淑蘭說，凡縣內中（低）收入符合微型保險承保條件15足歲至70歲（含）身心障礙輕、中度者，或15歲至65歲具中（低）收入戶資格且符合微型保險承保條件者，萬一意外有最高保險金新台幣30萬元整保障。（編輯：黃世雅）1110222