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時代革命台南首映會 黃偉哲祝香港拾回往日活力

2022/2/22 21:18（2/22 21:26 更新）
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紀錄片「時代革命」22日晚間在南紡威秀影城二館舉辦台南首映會，市長黃偉哲（前中）出席支持，祝福香港早日拾回往日活力。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月22日
紀錄片「時代革命」22日晚間在南紡威秀影城二館舉辦台南首映會，市長黃偉哲（前中）出席支持，祝福香港早日拾回往日活力。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月22日
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）獲第58屆金馬獎最佳紀錄片暨2021金馬影展觀眾票選獎冠軍的電影「時代革命」，今天晚間在南紡威秀影城二館進行台南首映會，台南市長黃偉哲出席支持，祝福香港拾回往日活力。

台南市政府晚間發布新聞稿指出，「時代革命」將於25日在台灣上映，成為全世界第1個正式商業放映的土地，影片情節是香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚，「爭自由、爭民主」的精神，是生而為人一生中必看的重要作品。

台南市政府指出，導演周冠威透過鏡頭及純熟的剪輯敘事，在「時代革命」完整呈現2019年香港反「逃犯條例修訂草案」抗爭運動始末，曾經繁榮輝煌的香港，一夕之間成為對抗獨裁統治的戰場。

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台南市政府指出，電影透過抗爭運動中7組不同示威者的視角，包括被暴打的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、封鎖線外的救護員、丟汽油彈的勇武大學生，以及留下遺書的中學生等，詳實紀錄香港人民爭取自由與民主過程。

黃偉哲晚間出席台南首映會時表示，這部影片深深聯繫港台民眾的情感，透過鏡頭看到香港人民的堅毅，完整呈現香港現狀，也保留香港這段不可磨滅的歷史，台灣人會繼續支持香港，與香港人同在，期盼並祝福香港早日拾回往日活力。（編輯：郭諭儒）1110222

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