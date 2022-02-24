南投燈會無人機秀紅到日本 卡娜赫拉喊想親眼看

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南投縣政府在燈會期間安排無人機排列出插畫「卡娜赫拉的小動物」角色，擁有41萬名粉絲的原作者卡娜赫拉看到後，除在網路社群平台轉發影像，也開心留言「很想親眼看到」。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投燈會推出「卡娜赫拉的小動物」無人機秀，深獲台灣各地遊客喜愛，日本知名插畫家卡娜赫拉也轉發影像，吸引日本網友關注及讚賞，卡娜赫拉開心留言說，很想親眼看到這項演出。

南投燈會圓滿閉幕，無人機秀更紅到日本。南投縣政府燈會期間安排無人機排列出插畫「卡娜赫拉的小動物」，擁有眾多粉絲的原作者卡娜赫拉看到，除在網路社群平台轉發影像，也開心留言「很想親眼看到」。由於明年是生肖兔年，縣府希望邀卡娜赫拉為南投觀光代言。

南投縣政府觀光處長陳志賢今天接受媒體聯訪表示，燈會期間與日本貼圖「卡娜赫拉的小動物」合作的無人機秀吸引遊客搶拍，創造不少網路聲量，更讓人興奮是作者卡娜赫拉在個人社群分享這次無人機演出，讓世界看到台灣、南投的好，成為一次成功的國際宣傳。

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陳志賢說，台灣和日本長久以來有良好關係，人民情感上也有許多連結，透過這次燈會合作，讓台日之間有更多共同話題，南投縣有許多特色觀光，如春季賞螢火蟲、夏季觀星空、冬季泡溫泉，縣府希望邀卡娜赫拉本人來南投賞美景、吃美食，創造更多文化合作機會。

南投縣長林明溱說，燈會籌備期間就很期待雙方合作，貓羅溪畔的交響樂雙水舞，搭配無人機打造夜空點點星光，望著知名貼圖人物生動地隨旋律變化圖樣，光是想像就令人期待，在卸任縣長職務前，很感謝和作者卡娜赫拉共同創造令人感動的時刻。（編輯：謝雅竹）1110224