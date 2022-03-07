台南新增2本土 鹽水區家族傳染擴大

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市今天新增2名C OVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，是5日公布的鹽水區案20912家族成員，屬遊覽車旅行團傳染鏈，2人共匡列142名接觸者，市府正擴大疫調採檢。

台南市政府下午召開線上防疫記者會，由台南市長黃偉哲與衛生局長許以霖說明新增個案20995、20996活動足跡及相關處理情形。

許以霖表示，案20995為鹽水區10多歲女學生，為昨天公布案20973、20974的孫女 ，昨天因案20973、20974確診被匡列為居家隔離者，採檢後陽性確診，Ct值9.22。

他說，案20996為新營區40多歲女性，是3月5日公布的案20912親友，2月27日出現咳嗽、喉嚨有痰症狀，3月5日因案20912確診被匡列為居家隔離對象，昨天安排採檢陽性確診，Ct值30.84。

許以霖指出，案20995平日搭乘棕幹線公車上下學，居家隔離前於台南活動範圍包含7-11鹽新門市及歡雅門市、Donutes-多那之台南新營門市、大盤大五金百貨食品大賣場新營店、新營南瀛綠都心公園等地，匡列66名相關接觸者；案20996活動範圍包含洪昌麻辣鴛鴦火鍋、寶雅新營民治店，並曾於3月4日搭乘台鐵及藍幹線公車，匡列76名相關接觸者。

他說，鹽水區家族首先發病的案20912曾與新北親友案20913同搭遊覽車旅遊，回台南後傳染給家族成員，包括昨天公布的案20973、20974，與今天公布的2例。

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黃偉哲表示，從鹽水區家族這條傳播鏈來看，新北市個案20913在2月22日已經出現症狀，但仍參加旅遊團；今天公布的台南個案20996則是在2月27日就有身體不適情況，從確診時的Ct值來研判，可能當時已被傳染，但也只是自己去買成藥吃。

黃偉哲表示，只是一個看起來很微小的疏忽，結果可能把病毒帶回家給親友，甚至傳給其他接觸者，希望民眾不要因為最近的警戒降級、開放等措施而失去戒心，出門該做的防疫措施仍要確實做好。（編輯：黃世雅）1110307