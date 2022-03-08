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投入2000萬預算 桃園市政府推疫後4大振興計畫

2022/3/8 16:27（3/8 16:51 更新）
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金三角文化基金會表示，籌備5年打造的異域故事館預計19日開幕，盼帶領民眾聽異域孤軍故事，讓孤軍的歷史不被遺忘。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月8日
金三角文化基金會表示，籌備5年打造的異域故事館預計19日開幕，盼帶領民眾聽異域孤軍故事，讓孤軍的歷史不被遺忘。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月8日
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市政府把握COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂時機，將以新台幣2000萬元預算推出4大振興計畫，並恢復桃園購物節吸引觀光客，搶攻五倍券和國旅券商機。

市長鄭文燦今天參訪將在19日開幕的「異域故事館」，宣布推廣桃園旅遊振興方案，預計投入2000萬元預算，推出相聚在桃園、2022桃園金牌好遊、民宿1+1，以及龍岡特色旅遊等4大振興計畫，另外恢復桃園購物節活動，希望吸引觀光客，搶攻最後一波振興五倍券和國旅券商機。

金三角文化基金會董事長王根森曾擔任情報員，在滇、緬、泰邊境打游擊。他說，當年受訓的65人，有7成都死在戰場上，而他們的平均年齡差不多只有21歲，令人相當不捨，籌備5年打造的異域故事館，就是希望讓孤軍的歷史不被遺忘。

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擔任金三角文化基金會董事也是桃園市議員的謝美英表示，基金會長期投入、扎根金三角文化，讓神秘的異域故事在擺脫悲情、緬懷歷史之餘，也打造充滿人文、現代感的在地文化，帶動地方經濟發展，塑造獨一無二、有別於一般觀光風格的景點。

觀光旅遊局表示，市府配合魅力金三角商圈、忠貞市場及將開館的異域故事館，打造專屬的「龍岡特色旅遊」推出6條團體特色遊程，帶領民眾聽異域孤軍故事、學做雲南菜、認識滇緬文化以及美食，每名參團者補助400元，限2700名額；選擇參與單堂文化體驗，每人補助100元，限1700名額。總計推出4400名額。（編輯：方沛清）1110308

桃園市長鄭文燦（前中）8日參訪將在19日開幕的「異域故事館」，宣布推廣桃園旅遊振興方案，預計投入新台幣2000萬元的預算，推出相聚在桃園、2022桃園金牌好遊、民宿1+1，以及龍岡特色旅遊等4大振興計畫。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月8日
桃園市長鄭文燦（前中）8日參訪將在19日開幕的「異域故事館」，宣布推廣桃園旅遊振興方案，預計投入新台幣2000萬元的預算，推出相聚在桃園、2022桃園金牌好遊、民宿1+1，以及龍岡特色旅遊等4大振興計畫。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月8日
桃園市政府配合魅力金三角商圈、忠貞市場及將開館的異域故事館，打造專屬的「龍岡特色旅遊」推出6條團體特色遊程，帶領民眾聽異域孤軍故事、學做雲南菜、認識滇緬文化以及美食。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月8日
桃園市政府配合魅力金三角商圈、忠貞市場及將開館的異域故事館，打造專屬的「龍岡特色旅遊」推出6條團體特色遊程，帶領民眾聽異域孤軍故事、學做雲南菜、認識滇緬文化以及美食。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月8日
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