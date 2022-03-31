「嘉義優鮮」連結跨境電商 小農產品也能外銷

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嘉義縣政府31日召開記者會，宣布農委會輔導嘉義縣農漁畜產品共同品牌「嘉義優鮮」與跨境電商合作，將嘉義小農的產品透過電子商務B2C（Business to Consumer）賣到新加坡、香港、澳門市場。中央社記者蔡智明攝 111年3月31日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）農委會輔導嘉縣農漁畜產品共同品牌「嘉義優鮮」與跨境電商合作，將嘉義小農產品透過電子商務B2C模式賣到星港澳市場，嘉縣府今天舉行前進海外宣傳活動，與會小農都很興奮。

嘉義縣政府今天上午在縣府招商空間舉行「嘉義優鮮」農漁特產前進海外記者會，並且邀請供貨的小農分享外銷心得。縣長翁章梁、台灣好農董事長江衍宏與農委會國際處簡任技正袁華興與會。

在太保種植小番茄的王大權告訴中央社記者，他已務農14年，沒想到自己種的水果也能外銷，相當興奮，地球真的是一個地球村；如果能克服檢疫問題，台灣的農漁產品一定可以與其他國家的產品競爭。

翁章梁接受媒體聯訪表示，感謝農委會輔導讓嘉義小農與台灣好農電商合作，應用電子商務B2C（Business to Consumer）將嘉義優鮮農漁特產行銷到星、港、澳市場。港澳消費者下單後3至5天就可以收到嘉義優質的產品。

袁華興說，星港澳的檢疫相對簡單，對於台灣產品輸入限制較少，相對容易進入當地市場，且這3處都是華人社會為主，對我們產品認知度很高，也是台灣觀光客主要來源國，綜合以上條件率先在這些地方推動國際行銷。

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翁章梁今天也與購買嘉義小番茄的香港消費者連線，印證網路下單後只要3、4天的時間，在香港就能吃到美味的嘉義小番茄。

縣府農業處指出，「嘉義優鮮」是嘉義縣農、漁、畜等農產品的共同品牌，首波輔導20家業者在電商上架，精選適合外銷的商品包括玉女小番茄、鳳梨、嘉義極光哈密瓜、虱目魚、鰻魚、鱸魚、咖啡、鵪鶉皮蛋、山葵醬、百香果吸凍、黑木耳飲、鵝油、麻油、苦茶油、XO醬及海鹽。（編輯：陳仁華）1110331

農委會輔導嘉縣農漁畜產品共同品牌「嘉義優鮮」與跨境電商合作，將嘉義小農產品透過電子商務B2C模式賣到星港澳市場，精選適合外銷的商品包括玉女小番茄、鳳梨、嘉義極光哈密瓜、虱目魚、鰻魚等上架。中央社記者蔡智明攝 111年3月31日