更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 地方

楊鎮浯：國中以下學生暫緩赴台

2022/4/2 12:43（4/2 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣長楊鎮浯（左3）2日在金門縣藝文中心出席兒童節優秀兒童表揚大會，並就目前金門COVID-19疫情進行說明。中央社記者黃慧敏攝 111年4月2日
金門縣長楊鎮浯（左3）2日在金門縣藝文中心出席兒童節優秀兒童表揚大會，並就目前金門COVID-19疫情進行說明。中央社記者黃慧敏攝 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，金門雖新增第2例 COVID-19確診案例，但無傳染力，民眾勿恐慌。由於目前12歲以下無疫苗可打，暫緩國中小幼兒園赴台教學活動。

楊鎮浯今天出席在金門縣藝文中心舉行的兒童節優秀兒童表揚大會，就目前金門COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再做說明。他表示，雖然昨天針對3月30日匡列的23人再次進行PCR採撿，其中1人由陰轉陽，但依中央指引，確定病例在推估的可傳染期間，如曾有國內PCR檢驗陰性證明，可視同採檢前無傳染力，可傳染期則以採檢日起算。

這名案例已於3月30日採檢陰性後立即入住防疫旅館，並未接觸其他人員，因此這次並無新增居家隔離者，民眾勿恐慌。此外，楊鎮浯表示，12歲以下無疫苗可打，因此自1日起，國中小和幼兒園暫緩赴台辦理戶外教學活動。

教育處說明，縣內國中生雖然大部分人已施打2劑BNT疫苗，但鑑於近日本土個案及境外移入個案增多，即使學生打完疫苗，面對疫情風險升高，基於保護學生健康安全，宣布國中、國小及幼兒園都暫緩赴台校外教學。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於學生赴台參加教育部下辦理的各項競賽部分，教育處新聞稿表示，因事涉學生權益，而且部分還與升學相關，同意學校帶領學生參加；其他非教育部下的各項赴台競賽，因類別眾多且項目廣，是否有參加必要，由各校自行決定。

今天的優秀兒童表揚大會原本在莒光共融公園舉行，因雨移師藝文中心，會場外仍提供雞蛋糕和飲料服務，讓兒童和家長倍感溫馨。（編輯：孫承武）1110402

金門縣兒童節優秀兒童表揚大會原本在莒光共融公園舉行，2日因下雨移師藝文中心，但會場外仍提供雞蛋糕和飲料服務，讓兒童和家長倍感溫馨。中央社記者黃慧敏攝 111年4月2日
金門縣兒童節優秀兒童表揚大會原本在莒光共融公園舉行，2日因下雨移師藝文中心，但會場外仍提供雞蛋糕和飲料服務，讓兒童和家長倍感溫馨。中央社記者黃慧敏攝 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族