楊鎮浯：國中以下學生暫緩赴台

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（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，金門雖新增第2例 COVID-19確診案例，但無傳染力，民眾勿恐慌。由於目前12歲以下無疫苗可打，暫緩國中小幼兒園赴台教學活動。

楊鎮浯今天出席在金門縣藝文中心舉行的兒童節優秀兒童表揚大會，就目前金門COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再做說明。他表示，雖然昨天針對3月30日匡列的23人再次進行PCR採撿，其中1人由陰轉陽，但依中央指引，確定病例在推估的可傳染期間，如曾有國內PCR檢驗陰性證明，可視同採檢前無傳染力，可傳染期則以採檢日起算。

這名案例已於3月30日採檢陰性後立即入住防疫旅館，並未接觸其他人員，因此這次並無新增居家隔離者，民眾勿恐慌。此外，楊鎮浯表示，12歲以下無疫苗可打，因此自1日起，國中小和幼兒園暫緩赴台辦理戶外教學活動。

教育處說明，縣內國中生雖然大部分人已施打2劑BNT疫苗，但鑑於近日本土個案及境外移入個案增多，即使學生打完疫苗，面對疫情風險升高，基於保護學生健康安全，宣布國中、國小及幼兒園都暫緩赴台校外教學。

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至於學生赴台參加教育部下辦理的各項競賽部分，教育處新聞稿表示，因事涉學生權益，而且部分還與升學相關，同意學校帶領學生參加；其他非教育部下的各項赴台競賽，因類別眾多且項目廣，是否有參加必要，由各校自行決定。

今天的優秀兒童表揚大會原本在莒光共融公園舉行，因雨移師藝文中心，會場外仍提供雞蛋糕和飲料服務，讓兒童和家長倍感溫馨。（編輯：孫承武）1110402