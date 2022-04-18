高雄橋頭區甲圍公托開幕 5月起提供托育服務

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高雄市「橋頭甲圍公共托嬰中心」18日開幕，高雄市長陳其邁出席致詞表示，甲圍公托成立是高雄市第9個托教一條龍的中心，可提供從2個月到12歲跨齡共享學習空間與完整服務。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）因應橋頭區就業人口成長，高市府在甲圍國小設立橋頭區首家公托機構，5月起提供托育服務。高雄市長陳其邁說，今年將設置53處公托機構、提高照顧比為1比4，讓年輕人安心生養。

甲圍國小公托機構今天開幕，陳其邁出席致詞表示，甲圍公托成立是高雄市第9個托教一條龍的中心，包括小學、幼兒園及公托中心，可提供從2個月到12歲跨齡共享學習空間與完整服務。

陳其邁說，橋頭區是高雄科技走廊的核心區域，包括許多科技大廠投資，未來將有更多人口遷入，甲圍國小校園環境樹木參天、設施完善，雖然現在面臨少子化，市府將這裡打造為孩童快樂成長的地方，給在地小孩最好的照顧。

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陳其邁表示，市府持續打造兒童安心成長環境，包括公共化教保服務達4成目標、111年設置公共托育機構達53處、提高公托照顧比為1比4、調增公托專業人員薪資新台幣4600元、增加托育補助等，盼讓年輕家庭可以放心生養。

高市府表示，因應橋頭區未來就業人口成長「橋頭甲圍公共托嬰中心」委託社團法人台灣兒童及少年福利促進學會辦理，規劃分齡照顧專業托育空間，每月收費9000元（不含奶粉、尿布等），不收註冊費，另可申請公共化托育費用補助，今天開幕後受理報名，自5月起提供托育服務及育兒空間。（編輯：郭諭儒）1110418