快篩試劑需求驟增 黃偉哲未雨綢繆視察原料廠

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（中央社記者張榮祥台南21日電）疫情升溫，快篩試劑需求量提高，台南永康偉喬生醫股份有限公司是國內最大檢測試劑上游原料供應廠，供貨量4月初倍增，訂單排到6月份，業者已加派人力增加產能穩定出貨。

台南市長黃偉哲昨天下午訪視快篩試劑原料供貨是否穩定。他表示，進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時期，快篩試劑可能會成為民生必須品，需求量必將大增，由於國內疫情爆發初期一度發生口罩原料不足而影響口罩供應，因而除專程關切試劑上游貨源生產情況，希望偉喬能和試劑製造商共同合力，讓快篩試劑價格降低，減輕民眾負擔。

黃偉哲指出，台南市快篩試劑數量目前還有1萬支，衛生局已向中央申請10萬劑，同時自行採購20萬劑，篩檢量能目前沒有問題。近期市府已派員至4大超商及藥妝店訪視試劑銷售價格及供貨狀況，均無異常波動，目前所有防疫物資供應都屬正常，市府也會持續嚴密注意各類防疫物資供需。

黃偉哲聽取偉喬生醫董事長莊詠鈞、執行長鄭又瑋簡報。莊詠鈞表示，偉喬生醫試劑原料供貨量從4月初開始倍增，目前配合試劑製造商討論配合的出貨量已排到6月，不論是偉喬生醫或是試劑製造商全都加配人力在趕工出貨。

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偉喬生醫於2013年成立，2018年在永康啟用營運研發總部。疫情爆發後，全球檢測試劑與疫苗製程原物料需求大增，偉喬生醫除供應國內多家上市櫃生技大廠快篩試劑主原料，供貨量約占國產試劑原料所需的6成。偉喬生醫也投入大量研發量能，滾動式研發能應對病毒變異檢測原料。

疫情期間偉喬生醫累計捐贈台南市社會局及公共運處輸處1500劑快篩試劑，提供市府妥善分配給大眾運輸工具駕駛、長照與身障服務單位、兒少機構與托嬰中心工作人員及志工使用，與公部門合力提升社區防疫量能。（編輯：謝雅竹）1110421