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陸海空大串聯 東浪嘉年華5/14登場

2022/4/21 12:48
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）「2022東浪嘉年華」5月中在杉原灣海水浴場等地登場，透過海上、沙灘及海上藍色公路三大體驗熱烈展開，包括15項沙灘及海上遊憩活動、娛樂漁船海上導覽體驗。

台東縣政府今天在杉原海水浴場舉辦「東浪迎夏．水躍杉原」記者會。台東縣長饒慶鈴出席致詞表示，台東以真實自然的慢經濟模式帶動觀光，天然優美的杉原灣是辦理海域活動最佳基礎。杉原灣海水浴場自去年8月重新開放，11月首度辦理「台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」，包括SUP競速和沙灘排球挑戰賽、親子沙雕及「最美星空音樂會」等活動，獲得熱烈迴響。

她說，台東有全國最長176公里海岸線，擁有絕佳條件打造太平洋海域遊憩廊道，夏天就是屬於台東的季節。日前剛結束的慢食節，加上為期15天的東浪嘉年華，在7、8月份緊接著的台灣國際熱氣球嘉年華，讓今年台東的夏天可說是「陸海空大串聯」，縣府在遵循COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中央防疫規範指引下辦理各項活動，讓夏天的台東多采多姿。

縣府交通及觀光發展處表示，第2屆「2022東浪嘉年華」為期15天，在太平洋邊揮灑熱血的「台灣沙灘排球挑戰賽」，以及全國唯一開放性水域的「台灣SUP競速挑戰賽」率先登場，去年廣受好評的大型風箏展演也將於5月14、15日在杉原灣妝點蔚藍天空。

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為讓民眾在夏天裡感受到杉原沙灘海岸及陽光艷照之美，將分別以海上、沙灘及海上公路三大遊憩體驗熱烈展開，想漫遊於大海的SUP（立式搖槳）、獨木舟、帆船及風浪板體驗活動，或想要以夜宿杉原灣、沙灘電影院、親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等享受沙灘上夏日風情。

「2022東浪嘉年華」首次加入「藍色公路微旅行」，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊太平洋海岸線至都蘭鼻，同時有海上導覽解說暨海上體驗活動，在初夏時光提供輕鬆、悠閒適合闔家出遊的台東藍色公路，讓民眾一睹東海岸之美。（編輯：孫承武）1110421

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