家長趕辦小孩居隔疑遭刁難 台南衛生局致歉稱誤解

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（中央社記者張榮祥台南23日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南市卻發生衛生所人員對趕辦居家隔離通知書的家長說「有那麼急嗎」；衛生局今天上午致歉表示，言語上可能有誤解。

台南市這名家長在網路貼文描述自己前往衛生所趕辦居家隔離通知書時的遭遇，她說，接到市府簡訊通知小孩須隔離，學校老師也請她趕快去居住地衛生所辦理，沒想到趕往衛生所後，承辦人員竟說「有那麼急嗎，誰叫你來的」。

家長出示市府簡訊，但衛生所人員宣稱沒資無無法辦理。家長只能無奈離開，前往學校所在的衛生所詢問，才拿到居隔書，但她仍得回居住地衛生所辦理，未料衛生所承辦人員態度依舊不佳，不僅爆氣，簽章後還說「不要收件」。

台南市政府衛生局今天中午發布新聞稿致歉說明，當時時間較緊迫，空白居隔書沒有備好，只能先提供快篩試劑給家長，家長改天再簽居家隔離通知書就好，但因家長比較積極，先到學校所在地的衛生所拿隔離通知書，再帶到居住地的衛生所核章，完成蓋章及居家隔離通知書的作業。

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衛生局解釋，雙方溝通時，一個較忙、一個較急，言語上可能有誤解；將強化衞生所對文件準備的要求。目前成人居家隔離可用電子通知，但未成年人隔離通知書需家長簽名，面對大量學童確診隔離，將和中央商議如何不造成家長困擾，同時減少衛生局人員負擔。

衛生局提醒，一旦和確診者密切接觸後，只要當下是健康的，最重要的事是戴好口罩，做好隔離措施，其餘的篩檢、行政作業，耐心等候衛生局、衛生所的通知安排就行。（編輯：孫承武）1110423