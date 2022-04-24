社團資助新竹縣市街友快篩還獎500元 愛心防疫

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）台灣愛的萌芽福利協會與新竹縣中華照顧者關懷協會等合作，募資採購快篩試劑，先後幫助新竹縣市內街友快篩，接受採檢的街友還有新台幣500元紅包，散播愛心兼防疫。

台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰今天告訴中央社記者，為避免街頭弱勢族群成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫破口，將平時協助安置居所無家者的行動胖卡餐車，改成行動快篩與防疫物資車，提供街友防疫物資與免費篩檢。

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劉志枰說，協會不僅募資採購快篩試劑，為鼓勵街友踴躍接受快篩還提供獎勵金500元，日前已為新竹縣照冊的86名街友快篩，均為陰性。剩下41份快篩試劑，決議與新竹市北區扶輪社合作，今天提供給新竹市街友。

劉志枰指出，為提高竹市街友接受快篩試劑意願，今天除提供愛心便當，還提供現金500元及防疫包等物資用品，並提醒街友在取得試劑後需自行快篩，若呈現陽性反應，應盡速通報新竹市政府衛生局等相關單位。（編輯：戴光育）1110424