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桃園：快篩試劑不足 校園類普篩延期實施

2022/4/26 16:04
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市長鄭文燦日前決議進行學校的類普篩，找出校園潛在黑數，根據教育局調查，全市共約11萬6000名小學生願意參與，但中央發放試劑只有10萬劑，將等劑量補足後再一併實施。

鄭文燦今天出席宣傳111年大園區農會提供航空城安置戶融資貸款優利活動，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問預計展開的學校類普篩計劃進度，鄭文燦表示，因為現在有很多學校確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），需要用到大量的快篩試劑，因此市府決定延後進行。

教育局表示，根據上週針對全市國小進行的調查顯示，願意參加類普篩計劃的小學生約11萬6000多人，占全數國小學童約88%，但目前中央配發的快篩試劑數量不足，將等到中央配發劑量全數補足後再一併施作。

教育局表示，目前坊間販售的快篩試劑都是由民眾自我檢測，考量到小學生不容易自己進行相關檢測，因此將請家長協助執行，教育局也會發送影片到各學校，提供給家長參考學習如何自己使用快篩。（編輯：李錫璋）1110426

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