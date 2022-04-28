高雄增335例確診 左營哈囉市場7人染疫每2天快篩

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）高市府今天宣布新增335例確診。左營哈囉市場目前共7人染疫，篩檢31名有接觸的工作人員都是陰性，將採2天快篩1次；高風險足跡場所有多處酒吧、KTV和特殊娛樂場所入列。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增340例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，高雄市政府在防疫記者會上表示，其中5例轉列外縣市個案，其中有居家隔離陰轉陽57例、外縣市旅遊史68例、特定娛樂場所19例、確診者密切接觸者190例、新案疫調中1例。

高雄市長陳其邁指出，北部地區社區陽性率這幾天逐步上升，進入指數成長期，隨著接觸風險增加，高雄個案也會增加。

高雄市居家照護情況，陳其邁表示，目前共有1070人居家照護，其中有80人有醫療諮詢需求、85人有通訊診療需求，並有6人申請心理諮詢。

陳其邁說，近期各衛生所人員都無暝無日輪班進行防疫工作，看了很捨不得，宣布將針對現職衛生所正職人員、約聘僱、臨時工等工作人員，每人發放新台幣3000元獎金，共有約600人受惠。

衛生局簡任技正潘炤穎公布確診者足跡，包含Corner角落、囍門Bistro、Nature Talking Bar、名媛名商會館、H男模會館、好樂情餐飲部、酒度空間、小女人小吃部KTV、金鼎軒精品會館、紅樓夢男模會所、凱薩帝苑、羅馬皇城視聽歌唱城、羅馬帝國商務酒店、白宮會館酒吧、CEO總裁鋼琴會館等娛樂場所入列。

大帑殿明華店、錢櫃中華新館、享溫馨巨蛋店KTV，及肉豆公市場、建興市場也有確診者足跡。哈囉市場則有7人染疫，其中包含攤商，潘炤穎表示，已匡列確診攤商接觸的31名現場工作者，初步採檢都是陰性，未來將以2天1次快篩確保不會傳給前來消費的民眾。

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會中媒體詢問，市府日前禁止高中以下各級學校舉辦跨縣市畢旅或校外教學，規定是否延長。陳其邁表示，國小幼兒園因為還沒有接種疫苗，維持停止外縣市活動；國高中則以室內辦理為原則，針對風險較低的縣市，若經學生會、家長會代表、校方討論通過，可以在落實中央防疫規定前提下，提報衛生局審查。

媒體提問國小學童打疫苗期程，陳其邁表示，已開始在偏鄉、特殊學校發放打疫苗說明書、家長同意書，第一波會以這些地方為主，自5月2日起陸續開打。（編輯：陳仁華）1110428