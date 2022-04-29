高雄增379例南北移動傳染增 陳其邁：先快篩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市政府29日宣布新增379例COVID-19確診個案，市長陳其邁（中）表示，確診個案中，南北移動回來傳染給同住家人、職場接觸者的比例越來越多，提醒民眾回到高雄後第1件事就是要做居家快篩。中央社記者曾以寧攝 111年4月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）高市府今天宣布新增379例COVID-19確診個案。因應南北移動回來傳染給接觸者的比例越來越多，並有外縣市接觸確診者後回高雄隔離者，市長陳其邁提醒，回來第1件事是要快篩。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增391例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案。高雄市政府在防疫記者會上表示，有12例轉列外縣市個案，其餘379例中有，隔離期間轉陽52例、外縣市旅遊史38例、特定娛樂場所11例、密切接觸者269例、新案疫調中9例。

高市府表示，確診個案有50%為匡列對象；另189人是社區因症就醫或自行快篩，其中約有6成是收到外地通知接觸風險後，自行快篩或就醫發現。

高雄市長陳其邁表示，南北移動回來傳染給同住家人、職場接觸者的比例越來越多。近期很多個案是在外縣市接觸確診者，返回高雄居家隔離，例如有到北部讀大學的學生，就是同學有人確診，還未被匡列學校就停課。

陳其邁提醒，自己知道是密切接觸者或被通知，回到高雄後不要跟家人接觸，第1件事就是要做居家快篩，快篩結果也要盡快通知戰情中心（電話07-7230250）。如果採檢陽性，要用塑膠袋把陽性樣本包妥，到社區篩檢站進行PCR採檢；陰性則繼續完成居隔3+4天。

高雄的檢驗量能，陳其邁說，對於特定高風險場域，如教育現場、關鍵基礎設施，市府都備有充足快篩試劑。PCR採檢部分已採池化（Pooling）檢驗，先前高雄港疫情時1天可篩檢達3萬人次，若採1天3班檢驗、量能全開，以國衛院推估全台每天4.5萬人確診計算，高雄檢驗量能足夠。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎公布確診者足跡，包含H男模會館等特定娛樂場所，瑞興市場、鳳山第一公有市場、大順黃昏市場、哈囉市場，並有多間KTV及武昌新世代教會入列。

校園受影響情況，潘炤穎說，目前有1間學校全校停課、另68班停課、居家隔離師生共959人。（編輯：郭諭儒）1110429