全國學生美術比賽巡迴展 金門作品客製口罩吸睛

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）110學年度全國學生美術比賽優勝作品今天起在金門展出，4件獲得佳作的金門學子作品，展現日常觀察和在地特色。這4件作品並客製成口罩，既防疫又分享學子創作，相當吸睛。

全國學生美術比賽是國內學生藝術創作發表的重要賽事，今年邁入第70屆。金門縣教育處發布新聞表示，主辦單位國立台灣藝術教育館今年辦理全國特優作品巡迴展，除安排在宜蘭、台中、高雄、台東展出外，更透過金門縣政府協助承辦，跨海來到金門展出。

金門縣有開瑄國小王語芊「小鎮日常」、金城國中邵婕瑜「風獅爺漫遊仙洲月曆設計」、金寧中小學李挪亞「生之歌」和多年國小張晴「我肩上的壓力鬼」共4件作品，在這次全國學生美術比賽中獲得佳作，除了參與這次巡迴展，同時製作成口罩，共有7款，今天亮相。

其中 李挪亞的「生之歌」以本地傀儡師傅蔡遠進為原型，她今天受訪表示，傀儡戲已逐漸失傳，透過這幅作品喚起對傀儡戲的重視，讓這個傳統能永續下去。張晴則是發揮想像力，利用「我肩上的壓力鬼」紓發課業壓力；她說，常常夢到考試考零分，所以用兩個「o」當做「壓力鬼」的眼睛。

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縣府秘書長陳祥麟在巡迴展開幕式表示， 在4縣市之外，安排在金門展出的機會相當難得，而作品中展現學子的社會觀察，以及對週遭生活強烈的關懷，更令人驚豔；他並表示，金門從去年起設立美術班，期待未來美術量能放大，金門美術人才在世界舞台一定會有更傑出的表現。

教育處表示，110學年度全國學生美術比賽在繪畫、西畫、平面設計、水墨、書法、版畫、漫畫7類55組中選出特優作品91件、優等作品108件、甲等作品154件，佳作1827件。巡迴展以特優作品為主，外加金門縣獲獎作品，5月15日以前在文化局第1、2、3展覽室展出。觀展者每人可獲得學生作品口罩2片，送完為止。（編輯：謝雅竹）1110430