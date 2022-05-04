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苗栗新增194人確診 擴增專責病房至144床

2022/5/4 16:55
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣今天新增194人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），縣府表示，縣內專責病房為82床，因應疫情持續升溫，超前擴增62床，目前總計144床，佔床率3成左右，醫療量能足夠。

苗栗縣政府透過新聞稿說明，今天新增確診194人中，男性95人、女性99人，年齡分布在1歲以下至77歲，除三灣、西湖、泰安鄉外，其餘15鄉鎮市皆有確診者。

縣府表示，昨天在大千、重光、李綜合醫院急診室旁及竹南鎮大厝里活動中心社區PCR篩檢站，共採檢397人，有34人陽性，陽性率達8.6%，今天下午持續商請醫院醫療團隊開設採檢站；另外，泰安鄉後山地區昨天有2人確診，考量當地醫療資源不足、交通不便，今天在象鼻活動中心成立快篩站，由衛生所人員協助部落居民快篩。

縣府指出，苗栗縣專責病房為82床，因應疫情持續升溫，超前擴增62床，目前總計144床，今年度疫情至今平均占床率為28%（近1個月為35%），醫療量能尚足夠，未來將視疫情需要，責成縣內應變醫院持續開設專責病床。

校園疫情部分，縣府統計全縣暫停實體課程學校包括高中4所6班、國中6所7班、國小16所21班及幼兒園7所10班，合計33所44班。（編輯：郭諭儒）1110504

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